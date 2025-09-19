Alarmas en Boca: la figura que quedará afuera de los convocados junto con Cavani por una inesperada lesión

Este fin de semana y de vuelta en La Bombonera, Boca se enfrenta a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo Clausura 2025. Cuando todo pintaba para solamente modificar al arquero y repetir los futbolistas de campo, Edinson Cavani sufrió una lesión que lo margina de las canchas por un tiempo y ahora otro jugador se suma a las ausencias de cara al domingo.

Después de acumular tres victorias de manera consecutiva y de haber empatado en el siempre complicado Gigante de Arroyito, el Xeneize busca mantener la racha positiva en condición de local para reconfirmar su buen presente en el campeonado doméstico y también en la tabla anual, donde está luchando por conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América.

Lo cierto es que Exequiel Zeballos sufrió una lesión en su tobillo. A raíz de esta novedad que surgió a última hora del viernes, el Changuito no concentra para enfrentar al conjunto santiagueño para que empiece su rehabilitación y realice los trabajos de recuperación pertinentes. Así las cosas, Miguel Ángel Russo pierde otro soldado y un jugador que habitualmente tiene minutos.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca.

Es un hecho que Zeballos está descartado. Esto se debe a que el talentoso extremo padece una fuerte molestia en la zona afectada, donde ya tuvo reiteradas lesiones en el pasado. Es por eso que el cuerpo técnico determinó que no es ideal arriesgarlo ante Central Córdoba, para que lleve a cabo los trabajos para recuperarse de cara a la recta final del certamen doméstico.

Cabe destacar que Cavani sufrió una distensión en el psoas, perteneciente a la zona lumbar. Por esta nueva lesión que apareció durante la jornada del jueves y que le impidió ser parte del ensayo formal de fútbol en el campo de juego de La Bombonera, es que el delantero uruguayo tampoco está a disposición del entrenador para el compromiso de este domingo por la noche.

Zenón y Martegani, vuelven a La Bombonera

Otra de las noticias que sorprendieron en el Mundo Boca, es que Kevin Zenón y Agustín Martegani volverán a La Bombonera después de mucho tiempo. Mientras que el ex Unión de Santa Fe regresará luego de dos meses, el ex San Lorenzo lo hará tras siete meses. Esta vez ocuparán un lugar en el banco de suplentes y serán parte de las variantes con las que contará Miguel Russo.

