Con Dybala y una figura de Racing, el Chat GPT le recomendó a Boca los refuerzos que debe incorporar para la Copa Libertadores 2026

Este domingo y a raíz del triunfo ante River en el Superclásico, Boca clasificó a la próxima Copa Libertadores y la jugará después de dos años de ausencia. La victoria por 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel que hicieron delirar a La Bombonera, derivaron en sellar los boletos a la competición más importante del continente. Ante eso, el Chat GPT hizo una recomendación…

Claro que para volver a ser protagonista en el certamen internacional, el Xeneize está obligado a salir al mercado de pases en busca de mejorar el plantel que tiene en la actualidad. Si bien no tiene mal equipo y en nombres está bien, competir de igual a igual contra los elencos brasileños no es sencillo y se necesita fichar jugadores de jerarquía que den un gran salto de nivel.

Lo cierto es que Chat GPT le recomendó 5 refuerzos a Boca. Los puestos a mejorar fueron “Defensor central, lateral derecho, mediocampista, extremo y un salto de calidad”. En ese sentido, la herramienta de Inteligencia Artificial no dudó en hacer su análisis y, una vez con la respuesta, soltó: “Sergio Ramos, Gastón Martirena, Lucas Torreira, Luis Sinistierra y Paulo Dybala“.

Paulo Dybala, futbolista argentino de Roma. (Getty Images)

Está a las claras que las 4 posiciones que mencionó, son en las que menos variantes tiene el Xeneize dentro de su plantel actual. Tanto la zaga central como el lateral derecho, si bien están cubiertos momentáneamente con Lautaro Di Lollo y Juan Barinaga, en caso de emergencia prácticamente no hay suplentes que estén en un buen momento y puedan suplirlos con normalidad.

En la mitad de la cancha, Boca precisa un futbolista de jerarquía que se codee con Leandro Paredes y es por eso que aparece el uruguayo. Con la importancia del Changuito, un futbolista con las condiciones del extremo colombiano aportaría más opciones. Y para dar un verdadero salto de jerarquía en los últimos metros, La Joya significaría ‘romper el mercado’, como tantas veces se busca.

En definitiva, Chat GPT aconsejó que Boca debe ir en busca de Ramos, Martirena, Torreira, Sinistierra y Dybala, 5 futbolistas que sin dudas mejorarían notablemente el plantel actual. Con esos refuerzos, el equipo titular sufriría un crecimiento muy ambicioso y las variantes pasarían a hacer de gran nivel en cada uno de los puestos, pero eso depende de Juan Román Riquelme en enero.

Sergio Ramos y Gastón Martirena, dos de los refuerzos que Chat GPT le recomendó a Boca.

Cabe recordar que tras el Superclásico, Daniel Paredes rompió el silencio sobre la posible llegada de Dybala al Xeneize. “Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos, y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera jugando para Boca”, confesó.

