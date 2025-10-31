A una semana del Superclásico, 5 IA distintas dieron sus pronósticos para el Boca vs. River por el Torneo Clausura

Cada vez falta menos y está más cerca, la gran jornada del fútbol argentino: el Superclásico entre Boca y River. El próximo domingo 9 de noviembre se paraliza el país para vivir una nueva edición del partido entre los dos equipos más populares. Esta vez será en La Bombonera, a partir de las 16 horas y 5 Inteligencias Artificiales anticiparon el resultado final.

Está claro que no es el mejor semestre de ninguno de los dos y que además presentan complicaciones para clasificar a la próxima Copa Libertadores. Ambos eliminados de Copa Argentina y muy apretados en la tabla anual, para no depender de nadie deben conquistar el Torneo Clausura 2025 y así sacar el boleto fijo a la competición más importante del continente.

Lo cierto es que Bolavip le consultó a 5 IA cómo saldrá el Superclásico. Después de hacer análisis exhaustivos sobre cómo será el desarrollo del encuentro, las herramientas tecnológicas arrojaron el resultado y los goleadores. Ninguna optó por un empate entre Boca y River, dos eligieron a uno de ellos y las tres restantes se la jugaron por el otro como el gran ganador de la jornada.

Enzo Pérez y Kevin Zenón, durante el último Superclásico entre River y Boca. (Getty Images)

CHAT GPT

Esta Inteligencia Artificial fue contundente y no tardó en hacer su pronóstico. “Resultado: Boca 2 – River 1“, anunció. Luego, sumó los autores de los goles en la tarde del domingo y agregó: “Miguel Merentiel (BJ), Carlos Palacios (BJ), Facundo Colidio (RP)”. Y la clave sería: “Boca puede imponerse gracias al control de Paredes y la energía de Delgado, para cortar la racha adversa”.

GROK

Esta herramienta tecnológica no dio vueltas, enseguida hizo el análisis solicitado y reveló: “Predicción final: Boca Juniors 1 – 2 River Plate”. Para conocer los protagonistas que gritarán sus tantos, sostuvo: “Carlos Palacios (BJ), Facundo Colidio (RP) y Juan Fernando Quintero (RP)”. Como dato extra, Grok incorporó una frase. “El historial reciente grita River”, deslizó.

GEMINI

Dicha tecnología hizo un estudio exhaustivo para dar su veredicto. “Resultado Final Boca Juniors 1 – 0 River Plate“, afirmó. Inmediatamente después y sobre el único goleador que se llevará los flashes, expresó: “Miguel Merentiel (BJ)”. Según Gemini, lo más destacado será: “Boca aprovechará la irregularidad defensiva y anímica de River para ganar un partido de alta tensión”.

PERPLEXITY

Para esta Inteligencia Artificial, no hubo dudas. “Resultado final Boca Juniors 1 – 2 River Plate”, comunicó ante la pregunta hecha. Aunque no informó los protagonistas que marcarán, sí sostuvo que el Millonario acumula “un rendimiento superior en los Superclásicos”. Y sumó: “Será muy parejo y de alta tensión, con la ventaja mínima para River Plate”.

COPILOT

Copilot era la encargada de desempatar la cuestión y no titubeó. “Resultado final Boca Juniors 1 – 2 River Plate”, sentenció de forma tajante. “Miguel Merentiel (BJ), Juan Fernando Quintero (RP) y Facundo Colidio (RP)”, serían los que se llenarían la garganta de gol. “Boca mostró intensidad pero sufrió en transiciones defensivas. El historial reciente se mantuvo: River ganó su tercer Superclásico consecutivo en La Bombonera”, culminó.

DATOS CLAVE

Según el pronóstico de 5 IA distintas, River tiene más chances de ganar el Superclásico que Boca y el resultado más probable sería 1-2 .

el Superclásico que Boca y el resultado más probable sería . River lleva dos victorias consecutivas en Superclásicos y los últimos dos que se jugaron en La Bombonera los ganó .

en Superclásicos y que se jugaron . El Superclásico entre Boca y River se jugará este domingo 9 de noviembre a las 16:00 en La Bombonera.