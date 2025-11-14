La IA simuló cómo quedarán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: el rival de Boca y qué pasará con River

Lanús y Atlético Tucumán dieron el puntapié inicial de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, la cual tendrá emociones de todo tipo por las cantidad de definiciones que se desarrollarán. Más allá de los puestos de cada equipo para meterse a los playoffs, también se sellarán los dos descensos a la Primera Nacional y la clasificación a las copas internacionales del año entrante.

En el caso de Boca, la especulación circula por su posible rival en octavos de la fase final, ya que se encuentra clasificado y primero casi con seguridad de su zona (solo una derrota ante Tigre y un triunfo de Unión le sacaría el liderazgo).

River, en cambio, aún no se encuentra clasificado y deberá ganarle a Vélez para asegurarse el pase a playoffs y especular con la Copa Libertadores mediante repechaje. Incluso, una serie de resultados factibles podrían dejar al Millonario afuera de la pelea por el campeonato.

En medio de este contexto de los dos gigantes del fútbol argentino, y de los demás clubes del Clausura, desde BOLAVIP consultamos a la Inteligencia Artificial para que anticipe cómo quedarán los cruces de la zona de playoffs al culminar la fecha 16. A continuación, el resultado que arrojó.

Boca primero y River sexto, ambos clasificados: así quedarían los cruces para la IA

Según Gemini, la IA consultada para la simulación de los cruces de playoffs, Boca terminaría como líder de su zona y River sería sexto, por lo que ambos lograrían la clasificación. Sin embargo, el Xeneize tendría la ventaja de ser local hasta la final, que está pautada como neutral y se jugará en el Madre de Ciudades.

Así las cosas, el octavo lugar de la zona B ocupará el lugar del rival de Boca, mientras que el tercero de la zona A hará lo propio con River. Según la predicción de la IA, los de Claudio Úbeda enfrentarán a San Martín de San Juan (salvado del descenso) y el Millonario tendrá que viajar a Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba.

De esta manera, así quedaría el cuadro completo de playoffs según la Inteligencia Artificial:

1A vs 8B – Boca Jrs. vs San Martín (SJ)

vs 4B vs 5A – Vélez vs Barracas Central

vs 2B vs 7A – Lanús vs Argentinos

vs 3A vs 6B – Central Córdoba vs River

vs 8A vs 1B – Estudiantes vs Rosario Central

vs 5B vs 4A – San Lorenzo vs Tigre

vs 7B vs 2A – Talleres vs Unión

vs 6A vs 3B – Racing vs Deportivo Riestra

La predicción de Gemini AI

Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura

Lisa y llanamente, los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina se disputarán el fin de semana siguiente al de la decimosexta y última fecha. Hablamos entonces del comprendido entre el 22 y el 23 de noviembre.

Naturalmente, habrá que aguardar para que la Liga Profesional de Fútbol confirme días y horarios precisos de todos y cada uno de los partidos implicados en los octavos de final para saber si también habrá actividad durante las jornadas de viernes y lunes.

En síntesis