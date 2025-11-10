El particular posteo de Ander Herrera tras el triunfo de Boca en el Superclásico ante River: “No lo voy a olvidar jamás”

Este domingo se vivió una jornada icónica en el fútbol argentino, donde Boca venció 2-0 a River en una nueva edición del siempre vibrante Superclásico. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize se impuso con mucha superioridad para sellar la clasificación a la próxima Copa Libertadores y agudizar notablemente la inmensa crisis que atraviesa el Millonario.

La tendencia de los últimos partidos de cada uno de los equipos, se volvió a repetir en La Bombonera. Los dirigidos por Claudio Úbeda siguieron mostrando ese crecimiento futbolístico que los caracteriza en el presente y lo demostraron, mientras que los hombres de Marcelo Gallardo se mostraron sin reacción ante la adversidad y volvieron a sumar otra derrota: ya son 8 en los últimos 11.

Lo cierto es que en la mañana del lunes, Ander Herrera subió un particular posteo a Instagram. “Gracias Boca Juniors y gracias a todos los Bosteros por dejarme vivir algo así. No lo voy a olvidar jamás”, escribió el mediocampista español al que se lo vio emocionado tras el triunfo en el Superclásico ante River, junto a una imagen durante los festejos post encuentro.

Claro que la familia tampoco pasó desapercibida. Al igual que él disputó su primer Superclásico en La Bombonera, lo mismo ocurrió con sus hijas. A través de una historia en la principal red social, se pudo conocer que sus tres pequeñas estuvieron en uno de los palcos presenciando el compromiso de alto voltaje que tuvo a su propio padre como vencedor y protagonista en el tramo final.

El volante europeo también se mantuvo en la misma sintonía que en las últimas semanas. Aunque se coqueteó con la idea de que comience como titular, Úbeda fue tajante y lo mandó al banco de suplentes. Lejos de ser un castigo, el director técnico entiende que entrando en el segundo tiempo aporta mucho manejo de pelota en los minutos finales y, otra vez, Ander le devolvió la confianza.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En definitiva, Ander cumplió su sueño. Más de una vez y en varias entrevistas diferentes, el español mencionó que disputar un Superclásico en La Bombonera estaba entre sus mayores objetivos como futbolista profesional. No solo que lo pudo cumplir, sino que salió victorioso, con sus hijas como testigos y significó la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América.

DATOS CLAVE

El protagonista Ander Herrera compartió un posteo en Instagram agradeciendo a Boca y los hinchas por dejarlo vivir el Superclásico .

compartió un posteo en agradeciendo a y los hinchas por dejarlo vivir el . Herrera ingresó desde el banco de suplentes y su victoria en el Superclásico fue presenciada por sus tres hijas en un palco.

ingresó desde el y su victoria en el fue presenciada por sus en un palco. Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico, logrando la clasificación a la Copa Libertadores 2026.