Boca Juniors

Con el regreso de Leandro Paredes, la probable formación de Boca para el Superclásico ante River

El campeón del mundo cumplió la fecha de suspensión y está disponible para ser el capitán del Xeneize ante el Millonario.

Por Nahuel De Hoz

El equipo titular de Boca ante Barracas Central.
Cada vez falta menos para que el fútbol argentino se paralice y así vivir una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. El partido de este domingo comienza a las 16 horas en La Bombonera y cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Con ese panorama sobre la mesa, Claudio Úbeda empezó a planificar el equipo titular que estará desde el arranque y con un regreso importante.

Después de vencer de manera consecutiva a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, ambos de visitante, el Xeneize se presenta a este compromiso estelar en un gran momento colectivo y con la oportunidad de sellar la clasificación a la Copa Libertadores 2026. En contraparte, el Millonario atraviesa un pésimo presente y está obligado a llevarse los tres puntos este domingo.

Lo cierto es que Úbeda recuperó a Leandro Paredes, que ya cumplió su suspensión por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla. Con su máxima figura de regreso en el equipo, Boca vuelve a tener a su capitán entre los titulares, lo que significa un verdadero salto de calidad y más aún en un partido de alto voltaje como el Superclásico frente a River en La Bombonera.

Por otra parte, Edinson Cavani volvió a entrenarse diferenciado y no fue parte del ensayo formal de fútbol que se llevó a cabo en el campo de juego del Estadio Alberto J. Armando en la tarde de este jueves. Al delantero uruguayo se lo aguardará hasta último momento para ver si está en condiciones físicas para integrar el banco de suplentes y ser una de las alternativas.

Luego, como principales novedades están la ratificación de que Exequiel Zeballos se ganó el puesto definitivamente y vuelve a tener la confianza del cuerpo técnico. Y, a pesar de que se barajó la posibilidad de reemplazar al chileno para sumar la incorporación de otro volante con más marca, Carlos Palacios jugó para el equipo titular en la práctica y pica en punta para el domingo.

En definitiva, en el ensayo formal de este jueves en La Bombonera y con vistas hacia el Superclásico ante River del domingo, Úbeda paró: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Con la ausencia de Dibu Martínez y varios batacazos, Lionel Scaloni confirmó los convocados de la Selección Argentina ante Angola

Con la ausencia de Dibu Martínez y varios batacazos, Lionel Scaloni confirmó los convocados de la Selección Argentina ante Angola

Los árbitros del Superclásico entre Boca y River

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Juan Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Sebastián Habib
DATOS CLAVE

  • El Superclásico entre Boca y River se jugará este domingo a las 16 horas en La Bombonera con arbitraje de Nicolás Ramírez.
  • El protagonista Leandro Paredes regresa al equipo titular y será el capitán de Boca tras cumplir la suspensión por quinta amarilla.
  • Edinson Cavani se entrenó diferenciado y será aguardado hasta último momento para integrar el banco de suplentes de Boca.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

