Con el regreso de Leandro Paredes, la probable formación de Boca para el Superclásico ante River

Cada vez falta menos para que el fútbol argentino se paralice y así vivir una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. El partido de este domingo comienza a las 16 horas en La Bombonera y cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Con ese panorama sobre la mesa, Claudio Úbeda empezó a planificar el equipo titular que estará desde el arranque y con un regreso importante.

Después de vencer de manera consecutiva a Barracas Central y Estudiantes de La Plata, ambos de visitante, el Xeneize se presenta a este compromiso estelar en un gran momento colectivo y con la oportunidad de sellar la clasificación a la Copa Libertadores 2026. En contraparte, el Millonario atraviesa un pésimo presente y está obligado a llevarse los tres puntos este domingo.

Lo cierto es que Úbeda recuperó a Leandro Paredes, que ya cumplió su suspensión por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla. Con su máxima figura de regreso en el equipo, Boca vuelve a tener a su capitán entre los titulares, lo que significa un verdadero salto de calidad y más aún en un partido de alto voltaje como el Superclásico frente a River en La Bombonera.

Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors. (Getty Images)

Por otra parte, Edinson Cavani volvió a entrenarse diferenciado y no fue parte del ensayo formal de fútbol que se llevó a cabo en el campo de juego del Estadio Alberto J. Armando en la tarde de este jueves. Al delantero uruguayo se lo aguardará hasta último momento para ver si está en condiciones físicas para integrar el banco de suplentes y ser una de las alternativas.

Luego, como principales novedades están la ratificación de que Exequiel Zeballos se ganó el puesto definitivamente y vuelve a tener la confianza del cuerpo técnico. Y, a pesar de que se barajó la posibilidad de reemplazar al chileno para sumar la incorporación de otro volante con más marca, Carlos Palacios jugó para el equipo titular en la práctica y pica en punta para el domingo.

En definitiva, en el ensayo formal de este jueves en La Bombonera y con vistas hacia el Superclásico ante River del domingo, Úbeda paró: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Boca festeja uno de sus goles ante Barracas.

Los árbitros del Superclásico entre Boca y River

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

