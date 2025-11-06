Es tendencia:
Con la ausencia de Dibu Martínez y varios batacazos, Lionel Scaloni confirmó los convocados de la Selección Argentina ante Angola

El viernes 14 de noviembre, el seleccionado argentino se enfrentará a su par angoleño, en Luanda, por la fecha FIFA.

Por Julián Mazzara

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Angola.
© Getty ImagesLionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Angola.

Se termina el año para la Selección Argentina, que afrontará su último partido por la fecha FIFA, donde tendrá un amistoso en tierras africanas, más precisamente en la ciudad de Luanda, frente a la Selección de Angola. Para dicho encuentro, que se disputará el viernes 14 de noviembre, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados.

Luego de lo que fueron los amistosos frente a sus pares de Venezuela y Puerto Rico, en octubre pasado, el propio Scaloni confirmó que habría cambios en relación con los futbolistas que habitualmente forman parte de la nómina. Su explicación fue que buscaría darle rodaje a aquellos que aún pelean por un lugar en el Mundial 2026 y que desea verlos con mayor precisión.

Sin la presencia de Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Franco Mastantuono, Leonardo Balerdi, Leandro Paredes, Marcos Acuña y Facundo Cambeses, que estuvieron presentes en la última fecha FIFA, se destacan las presencias de Gianluca Prestianni, Valentín Barco, Máximo Perrone y Joaquín Panichelli.

Cabe destacar que la baja de Dibu Martínez se debe a que Scaloni pretende darle rodaje a Gerónimo Rulli y Walter Benítez, ya que solamente será un amistoso en esta última jornada que se disputará a nivel selecciones, además de que el arquero de Aston Villa venía de una lesión en el fútbol inglés.

Por el lado de los futbolistas que se desempeñan en el fútbol argentino, el DT no quiere interferir en la definición del Torneo Clausura, por lo que le indicó a Boca, River y Racing que no tendrán convocados, ya que están peleando por diferentes objetivos.

En tanto, Mastantuono se encuentra en plena recuperación de una pubalgia, mientras que Balerdi padeció una lesión en el desgarro, por lo se está poniendo a punto para poder volver en plenitud de cara a lo que será la recta final del año.

La lista de convocados de la Selección Argentina frente a Angola. (Foto: Prensa AFA)

Dónde y cuándo se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina. Por ende, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.

Revelan los millones que pagó Angola para jugar con Argentina

En la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina solo tendrá el amistoso contra Angola. La Albiceleste regresará a África después de mucho tiempo para despedir el 2025, en un Estadio 11 de Novembro repleto. Para poder regalarle este espectáculo a sus fanáticos, la Federación Angoleña de Fútbol tuvo que desembolsar una enorme cantidad de dinero.

De acuerdo a lo informado por Sport News Africa, este partido de exhibición le costó alrededor de 12 millones de euros a Angola. Esta fortuna se debe a la presencia de Lionel Messi, un factor clave para que se agoten todas las entradas y el compromiso se juegue con la cancha repleta de espectadores.

DATOS CLAVES

  • Selección Argentina jugará amistoso contra Angola en Luanda el viernes 14 de noviembre.
  • Lionel Scaloni convocó a Gianluca Prestianni, Valentín Barco, Máximo Perrone y Joaquín Panichelli.
  • Emiliano Martínez y otros no fueron convocados para darle rodaje a Gerónimo Rulli y Walter Benítez.
Julián Mazzara

