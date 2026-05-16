Las chances de Cavani de meterse en la convocatoria de Boca vs. Cruzeiro tras la lesión de Milton Giménez

El uruguayo está expectante de tener la posibilidad de estrenarse en la presente edición de la Copa Libertadores.

Si en el transcurso de la semana ya se apuntaba al sábado como una jornada clave para que Edinson Cavani pudiera tener la oportunidad de meterse en la convocatoria del partido del martes entre Boca y Cruzeiro, manteniéndose así a la expectativa de hacer su debut en la presente edición de la Copa Libertadores, las molestias en el talón que sufrió Milton Giménez y le impidieron ser parte de la práctica de fútbol redoblaron esa expectativa.

Sin embargo, incluso sin el ex Banfield y Adam Bareiro, lesionado ante Huracán, en condiciones de hacer fútbol a las órdenes de Claudio Úbeda, el uruguayo no sumó ni un solo minuto con el equipo titular. Por el contrario, el DT improvisó una delantera con Miguel Merentiel y Ángel Romero, dejando también afuera a Exequiel Zeballos.

Ante esa situación, la posibilidad de que Cavani quede concentrado para el duelo ante Cruzeiro sigue siendo una incógnita que se develará recién cuando se de a conocer la convocatoria. Una situación similar a la de Carlos Palacios, quien todavía no sumó minutos este año y viene de someterse a una intervención quirúrgica en febrero por una sinovitis crónica en la rodilla derecha.

Continúa siendo una incógnita la posibilidad de que Cavani quede concentrado para el duelo ante Cruzeiro.

¿Cómo fue la semana de Cavani?

Si se habían generado expectativas con la posibilidad de que Edinson Cavani tenga lugar en la lista de convocados para el próximo martes fue porque el uruguayo tuvo una buena semana de entrenamiento, pudiendo realizar varios trabajos con el grupo.

Sintiendo esa mejoría, el uruguayo se ofreció para estar ante Cruzeiro ante la baja de Adam Bareiro. De hecho, el jueves bajó las cargas para no sobre exigirse, algo que ya estaba convenido con el cuerpo técnico como parte de su plan de entrenamiento.

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¿Por qué es clave un triunfo de Boca ante Cruzeiro?

Si Boca suma tres puntos ante Cruzeiro el próximo martes en La Bombonera, le bastará con el empate en la última jornada de la fase de grupos, sin importar los demás resultados, para asegurar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Si empata, en cambio, estará obligado a ganarle a Universidad Católica.

La derrota, por otra parte, dejaría un escenario mucho más complicado ya que podría significar su eliminación inmediata del certamen en el caso que Universidad Católica gane su partido ante Barcelona de Guayaquil. Si así no lo hicieran los chilenos, seguiría obligado a ganarles en la última jornada.

Data clave

Edinson Cavani entrenó con el grupo pero no sumó minutos en el equipo titular.

entrenó con el grupo pero no sumó minutos en el equipo titular. Las lesiones de Milton Giménez y Adam Bareiro obligaron a improvisar la delantera de Boca.

y obligaron a improvisar la delantera de Boca. Un triunfo ante Cruzeiro el martes aseguraría la clasificación de Boca con un empate posterior.