Con un cambio obligado, el probable equipo de Boca ante Belgrano por el Torneo Clausura 2025

Después de vivir una triste semana, este sábado Boca recibe a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, en un partido que es fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro comienza a partir de las 18 horas en La Bombonera, en lo que se puede adelantar como una jornada emotiva en homenaje a Miguel Ángel Russo.

A raíz de lo ocurrido la semana pasada, el duelo entre el Xeneize y Barracas Central fue suspendido ya que el conjunto rival se puso a total disposición en medio de un trágico momento. Sin embargo, dicho compromiso ya fue reprogramado para el próximo lunes 27 de octubre a las 16 horas, según informó este jueves la Liga Profesional de Fútbol en un comunicado.

Lo cierto es que Claudio Úbeda ya empezó a tomar fuertes decisiones desde que se hizo cargo del plantel de Boca. Como era el principal colaborador de Russo, ahora está al frente del equipo como principal líder del cuerpo técnico, aunque en los últimos partidos ya había sido el director técnico por la ausencia de Miguelo que afrontaba la ya conocida internación domiciliaria.

Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico de Boca.

Bien se sabe que Edinson Cavani no está entre los concentrados debido a que continúa en plena recuperación de las lesiones musculares que lo tienen a maltraer desde hace varias semanas. Por otro lado, Alan Velasco sufrió una distensión en la rodilla por lo que tampoco integra la lista de convocados que planificó el cuerpo técnico del Xeneize para este sábado.

Para suplir nuevamente la baja del delantero uruguayo, será Milton Giménez el que vuelva a reemplazarlo en la zona ofensiva, al igual que en los últimos cotejos. En lugar del mediocampista ofensivo, el que ocupe ese rol será Carlos Palacios. El chileno ya dejó atrás su lesión, por lo que está en óptimas condiciones físicas y se perfila como titular en el encuentro ante el Pirata en La Bombonera.

Publicidad

Publicidad

A esta hora, con solamente una modificación en mente y salvo alguna cuestión de último momento, Úbeda tiene claro cómo sería el equipo titular de Boca para recibir a Belgrano de Córdoba: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Carlos Palacios, mediocampista ofensivo chileno de Boca Juniors.

Los próximos partidos de Boca

18 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025

27 de octubre: Barracas – Boca | Torneo Clausura 2025

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025

Publicidad

Publicidad