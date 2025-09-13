Es tendencia:
Con una modificación, el posible equipo titular de Boca ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025

Por la octava fecha del campeonato, el Xeneize de Miguel Ángel Russo visita al Canalla en el Gigante de Arroyito a partir de las 17:30 horas.

Por Nahuel De Hoz

La formación de Boca ante Independiente Rivadavia.
Este domingo a la tarde y por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, Boca visita a Rosario Central en un partido muy importante para empezar a diagramar la tabla anual y del campeonato. El encuentro comienza a partir de las 17:30 horas en el Gigante de Arroyito y tendrá un condimento a resaltar: la estelar presencia de Miguel Ángel Russo, que ya planificó el equipo.

El Xeneize viene de acumular tres victorias de manera consecutiva, tras vencer a Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, que sirvieron para dejar en el olvido la mala racha. Ahora, tal como hizo en Mendoza y en Mar del Plata, busca sumar un nuevo triunfo que le permita alcanzar la cima en el certamen y afirmarse en el segundo puesto pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Lo cierto es que Russo solo hará un cambio, respecto al equipo que empezó desde el arranque frente al Tiburón en la última jornada. Esto se debe a la lesión que sufrió Agustín Marchesín sobre el final del cotejo, al amagar al delantero rival. En su lugar, entrará Leandro Brey, el arquero de 22 años que es considerado el primer suplente bajo las órdenes del experimentado entrenador.

Leandro Brey, arquero de Boca Juniors.

Si bien el ex Lanús y Gremio hizo mucho esfuerzo para recuperarse antes de tiempo, todo indica que no será arriesgado frente al Canalla y será el turno del formado en Los Andes para defender el arco azul y oro. Luego, los 10 jugadores de campo serán los mismos que arrancaron de titular dos semanas atrás en la victoria contra Aldosivi bajo la bruma en el Estadio Minella.

La dupla de ataque volverá a estar compuesta por los uruguayos, mientras que Leandro Paredes se repartirá la mitad de la cancha con Rodrigo Battaglia. En esa zona se dará el esperado duelo contra Ángel Di María, que se supo que jugará de enganche por detrás del ‘9’, por lo que es inevitable que no se saquen chispas en las divididas. Además, la defensa también se repite nuevamente.

En definitiva y sin dar lugar a grandes incertidumbres para el armado táctico, el equipo que parará Russo para que Boca enfrente a Rosario Central este domingo, prácticamente sale de memoria: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

El plantel de Boca se prepara para una nueva presentación.

Los próximos partidos de Boca

  • 14 de septiembre: Rosario Central – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025
  • 27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025
  • 12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025
