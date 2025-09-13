Con un gran recibimiento, Miguel Ángel Russo fue ovacionado en la llegada de Boca a Rosario

Después de estar ausente por 10 días consecutivos debido a una infección urinaria que primero lo obligó a estar internado por precaución y luego hizo reposo en su hogar, Miguel Ángel Russo pudo retomar su actividad. Por eso, ya lideró las prácticas del jueves y viernes, y ahora viajó junto a toda la delegación de Boca para visitar a Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.

El entrenador debió someterse a múltiples estudios clínicos tal como le asignaron los médicos para dejar atrás aquel pequeño inconveniente de salud, pero ya es parte del pasado. En ese contexto, la incertidumbre estaba puesta en si el director técnico iba a trasladarse hacia la ciudad santafesina ya que significa un riesgo a raíz de su inestable estado de salud en estos momentos.

Lo cierto es que Russo lideró la delegación de Boca que viajó a Rosario. Como ya se encuentra en buen estado y el ánimo acompaña, Miguel estuvo junto a los jugadores del Xeneize que enfrentarán al Canalla en un compromiso electrizante que será clave para la tabla de posiciones del campeonato pero mucho más aún pensando en la tabla anual y la clasificación a las copas internacionales.

Cuando bajó del micro, esperaba una multitud de hinchas y la reacción no tardó en llegar. Es que cuando el DT apareció en escena, recibió una fuerte ovación que llenó el momento de aplausos y un cántico para corear el apellido. Mientras ocurría este escenario, el entrenador ingresó al Hotel Puerto Norte que es donde se aloja toda la delegación del conjunto de la ribera en este fin de semana.

Este domingo podría ser una jornada inolvidable para el experimentado director técnico. Esto se debe a que Russo es un ídolo indiscutido en Rosario Central y se espera que cuando salte al campo de juego reciba una multitudinaria ovación en el Gigante de Arroyito, que estará colmado por los fanáticos de la institución, como suele suceder en cada compromiso en condición de local.

Como si eso no alcanzara para enaltecer la figura del entrenador que tuvo 5 ciclos en el Canalla, consiguió un ascenso y se consagró campeón en su última estadía, no se descarta la posibilidad de un eventual homenaje en la previa del encuentro de parte de los dirigentes en nombre del club. Esto reconfirma un secreto a voces, Miguel es una verdadera leyenda en Rosario.

La probable formación de Boca ante Rosario Central

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

