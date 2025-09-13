Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Con un gran recibimiento, Miguel Ángel Russo fue ovacionado en la llegada de Boca a Rosario

Con el entrenador a la cabeza, el Xeneize arribó a la ciudad santafesina para visitar a Rosario Central este domingo por la tarde.

Por Nahuel De Hoz

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
© GettyMiguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Después de estar ausente por 10 días consecutivos debido a una infección urinaria que primero lo obligó a estar internado por precaución y luego hizo reposo en su hogar, Miguel Ángel Russo pudo retomar su actividad. Por eso, ya lideró las prácticas del jueves y viernes, y ahora viajó junto a toda la delegación de Boca para visitar a Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.

El entrenador debió someterse a múltiples estudios clínicos tal como le asignaron los médicos para dejar atrás aquel pequeño inconveniente de salud, pero ya es parte del pasado. En ese contexto, la incertidumbre estaba puesta en si el director técnico iba a trasladarse hacia la ciudad santafesina ya que significa un riesgo a raíz de su inestable estado de salud en estos momentos.

Lo cierto es que Russo lideró la delegación de Boca que viajó a Rosario. Como ya se encuentra en buen estado y el ánimo acompaña, Miguel estuvo junto a los jugadores del Xeneize que enfrentarán al Canalla en un compromiso electrizante que será clave para la tabla de posiciones del campeonato pero mucho más aún pensando en la tabla anual y la clasificación a las copas internacionales.

Cuando bajó del micro, esperaba una multitud de hinchas y la reacción no tardó en llegar. Es que cuando el DT apareció en escena, recibió una fuerte ovación que llenó el momento de aplausos y un cántico para corear el apellido. Mientras ocurría este escenario, el entrenador ingresó al Hotel Puerto Norte que es donde se aloja toda la delegación del conjunto de la ribera en este fin de semana.

Tweet placeholder

Este domingo podría ser una jornada inolvidable para el experimentado director técnico. Esto se debe a que Russo es un ídolo indiscutido en Rosario Central y se espera que cuando salte al campo de juego reciba una multitudinaria ovación en el Gigante de Arroyito, que estará colmado por los fanáticos de la institución, como suele suceder en cada compromiso en condición de local.

Publicidad

Como si eso no alcanzara para enaltecer la figura del entrenador que tuvo 5 ciclos en el Canalla, consiguió un ascenso y se consagró campeón en su última estadía, no se descarta la posibilidad de un eventual homenaje en la previa del encuentro de parte de los dirigentes en nombre del club. Esto reconfirma un secreto a voces, Miguel es una verdadera leyenda en Rosario.

La probable formación de Boca ante Rosario Central

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Un indiscutido, un borrado y tres joyas: qué jugadores tienen las 5 cláusulas de rescisión más elevadas de Boca

ver también

Un indiscutido, un borrado y tres joyas: qué jugadores tienen las 5 cláusulas de rescisión más elevadas de Boca

Clima caliente en Independiente: los hinchas explotaron en su regreso al Libertadores de América

ver también

Clima caliente en Independiente: los hinchas explotaron en su regreso al Libertadores de América

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
En una ráfaga: los goles de Galoppo y Nacho Fernández para el 2 a 0 de River a Estudiantes
River Plate

En una ráfaga: los goles de Galoppo y Nacho Fernández para el 2 a 0 de River a Estudiantes

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente
Fútbol Argentino

Julio Vaccari renunció como DT de Independiente

Entrenó a Serena Williams por diez años y reveló que hubo problemas de convivencia: “Peleas por su sobrepeso”
Tenis

Entrenó a Serena Williams por diez años y reveló que hubo problemas de convivencia: “Peleas por su sobrepeso”

Atento, River: Palmeiras arriesga a muchos titulares para enfrentar a Inter
Fútbol Sudamericano

Atento, River: Palmeiras arriesga a muchos titulares para enfrentar a Inter

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo