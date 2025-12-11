La decisión de Boca con Miguel Merentiel en medio de los rumores sobre su posible salida

Luego de la eliminación ante Racing en la semifinal del Torneo Clausura, el mundo Boca se vio revuelto debido a que comenzó a correr el rumor de que Miguel Merentiel, una de las figuras del equipo, tendría decidido marcharse en el próximo mercado de pases en caso de llegar una oferta satisfactoria.

En medio de esta situación, la dirigencia del Xeneize comandada por Juan Román Riquelme ya tomó cartas en el asunto, y es por eso que se reunirán cara a cara con el delantero de 29 años para ofrecerle una mejora de contrato y que así se quede en el club.

“Con Merentiel se va a dar una charla. No por esto que surgió en estas horas que pidió irse. Lo que quiere Merentiel es una actualización de contrato porque la última le quedó vieja”, explicó el periodista Martín Costa en Closs Sports, emitido por Radio Splendid.

Así las cosas, en medio de las vacaciones de los jugadores del Xeneize, Merentiel se reunirá con los dirigentes para tener una nueva extensión de contrato y mejorar su salario. Su vínculo con la institución tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Merentiel habló sobre su continuidad en Boca

“Te digo la verdad, acá soy feliz y se lo transmito a todos. Mi deseo es quedarme acá“, dijo el uruguayo en diálogo con los medios en la conferencia de prensa que se realizó en el Boca Predio, luego de la victoria 2 a 0 ante River en La Bombonera.

“Es mi lugar en el mundo, sí. Me siento muy cómodo y estoy muy feliz, tanto mi familia como yo. La pasamos muy bien y estamos felices de estar acá. Que sea lo que tenga que ser…“, agregó. Y cerró: “Nuestro sueño es levantarla, ahora estamos donde tenemos que estar. Este club merece estar siempre en la Libertadores, esta vez se dio y tenemos que seguir“.

