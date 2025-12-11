Es tendencia:
Boca Juniors

Mientras busca a Hinestroza, los 7 delanteros que vuelven a Boca en enero

El Xeneize deberá definir el futuro de varios futbolistas, en simultáneo con las negociaciones por refuerzos.

Por Joaquín Alis

El mercado de pases empieza a ganar protagonismo en Boca. Mientras Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado se mueven en busca de incorporaciones, el Xeneize se prepara para una ola de regresos masiva. En principio, el foco está puesto en la zona ofensiva.

Cuando comience la pretemporada, Claudio Úbeda se enfrentará a una situación particular: una larga lista de futbolistas deberán presentarse nuevamente en Boca Predio tras haber finalizado sus cesiones. Siete de ellos son delanteros, aunque ninguno parece tener opciones de quedarse en el club.

Los casos de Briasco y Orsini

Entre los retornos destacan dos nombres importantes: Norberto Briasco y Nicolás Orsini. El Beto sumó pocos minutos en Gimnasia, sin tener continuidad en el equipo que peleó el descenso y terminó llegando a la semifinal del Clausura. El ex Huracán está lejos de la versión que lo llevó a Boca y a la Selección de Armenia.

En el caso de Nicolás Orsini, las lesiones le quitaron mucho protagonismo en Platense en el segundo semestre. Además, teniendo en cuenta la presencia de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, no parece haber lugar para otro 9 en el plantel.

El “Toro” Morales y otros jóvenes

Gonzalo Morales supo generar expectativas en el hincha de Boca. Tras su paso por Unión y Barracas Central, el “Toro” vuelve a Boca con mucho más roce en Primera. Sin embargo, el atacante será otra de las víctimas de la superpoblación en esa posición.

Junto a él regresan Federico Aguirre, Brandon Cortés, Lucas Brochero e Ignacio Rodríguez. Todos buscaron rodaje en el ascenso y esperan ser evaluados en la pretemporada. Todo parece indicar que deberán salir nuevamente a préstamo para continuar con su carrera.

El sueño de Marino Hinestroza

Como reconoció el “Chelo” Delgado recientemente, Boca tiene en la mira a Marino Hinestroza. El extremo de Atlético Nacional gusta mucho por su velocidad y desequilibrio, características que el equipo solo encuentra en Exequiel Zeballos y Brian Aguirre. Aunque el club colombiano pide cerca de 5 millones de dólares, en Brandsen 805 mantienen el optimismo para cerrar la operación.

Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y ojalá podamos traer la mayoría de los jugadores que queremos a la institución“, declaró el Chelo.

DATOS CLAVE

  • Norberto Briasco y Nicolás Orsini regresan a Boca Predio tras finalizar sus respectivas cesiones.
  • Gonzalo Morales vuelve a Boca junto a otros cuatro surgidos del club, aunque serían cedidos nuevamente.
  • Marino Hinestroza es pretendido por Boca; su pase costaría cerca de 5 millones de dólares.
joaquín alis
Joaquín Alis

jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

