Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Cruzeiro por la Copa Libertadores

El Xeneize no pudo ante el elenco brasileño y se complicó en la fase de grupos del certamen continental.

En La Bombonera, Boca Juniors igualó por 1-1 ante Cruzeiro en el marco de la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Miguel Merentiel abrió la cuenta para el combinado local y Fágner puso cifras definitivas antes del entretiempo.

Con este resultado, el Xeneize quedó expectante a lo que ocurra el próximo jueves en el enfrentamiento entre Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil en Chile. Este partido le dará un panorama claro al elenco de Claudio Úbeda sobre lo que necesitará en la última jornada.

Así, el próximo partido de Boca Juniors es nada menos que la última fecha de la fase de grupos. Será el jueves 28 de mayo, también en La Bombonera, ante Universidad de Chile. A todo o nada, el club de la Ribera se jugará la clasificación a los octavos de final.

¡GOL DE BOCA! ⚽️ Merentiel la empujó en la línea tras un gran tiro libre de Paredes y abre el marcador en La Bombonera 🏟️



16' | 🇦🇷 Boca 1 – 0 Cruzeiro 🇧🇷



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y Varksy 🏆 pic.twitter.com/74zwgpjAgN — telefe (@telefe) May 20, 2026

Cabe recordar que este es el último partido del semestre oficial para el Xeneize. Sin embargo, está aún pendiente el cruce ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Aunque no tiene fecha, la AFA y los equipos analizan que se dispute antes del parate por el Mundial 2026.

Así está el grupo de Boca en la Copa Libertadores

Publicidad

Encuesta¿Logrará Boca clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores? ¿Logrará Boca clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

Cómo se juega la Fecha 6 de la Copa Libertadores