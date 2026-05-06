Qué pasa con Boca si Cruzeiro gana, empata o pierde con Universidad Católica por la Copa Libertadores

Los dos rivales del Xenezie en el Grupo D se ven las caras en Chile. Qué le conviene al equipo de Ubeda.

24 horas después de la caída de Boca ante Barcelona, llegó el turno de Universidad Católica y Cruzeiro. Ambos se ven las caras para completar la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, en un encuentro que se podrá ver por Disney+ y será muy seguido desde Buenos Aires.

El resultado de este compromiso, que tendrá lugar en el Claro Arena, afectará el futuro del equipo argentino. El escenario para el Xeneize cambiará de acuerdo a quien resulte vencedor de este choque o incluso si hay igualdad a lo largo de los noventa minutos.

Universidad Católica y Cruzeiro llegan a este encuentro con 6 unidades, las mismas que acumulan los de Claudio Ubeda. Quien se lleve los tres puntos será el único puntero del grupo, mientras que una igualdad mantendrá a ambos igualados, superando por una unidad al equipo de la Ribera.

Qué pasa con Boca si Cruzeiro gana, empata o pierde

Si Cruzeiro gana : la clasificación a octavos será un mano a mano de Boca con Universidad Católica, sin importar cuál sea el resultado la próxima fecha en La Bombonera ante los brasileños. Si en la última vence a los chilenos, pasará gracias al desempate olímpico.

: la clasificación a octavos será un mano a mano de Boca con Universidad Católica, sin importar cuál sea el resultado la próxima fecha en La Bombonera ante los brasileños. Si en la última vence a los chilenos, pasará gracias al desempate olímpico. Si Cruzeiro y Universidad Católica empatan : Boca estará obligado a no perder contra los brasileños para llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo.

: Boca estará obligado a no perder contra los brasileños para llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo. Si Universidad Católica gana: es el peor escenario para Boca, que saldrá a jugar obligado a derrotar a Cruzeiro en La Bombonera para depender de sí mismo en la última fecha.

Tabla de posiciones del Grupo D