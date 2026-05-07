Boca está tercero en la Copa Libertadores tras el empate entre Universidad Católica y Cruzeiro: así está el grupo

En el segundo duelo de la Fecha 4, Cruzados y el elenco brasileño no se sacaron ventajas en Chile y ambos son líderes de la zona.

En el Claro Arena, por la Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Universidad Católica y Cruzeiro se repartieron los puntos este miércoles en un partido sin goles en la capital chilena. El resultado no le cayó bien a Boca Juniors, aunque todavía depende de sí mismo.

El elenco comandado por Claudio Úbeda había comenzado el torneo con dos victorias consecutivas. Sin embargo, este martes cayó por la mínima en su visita a Barcelona de Ecuador, hilvanando una derrota con respecto a la derrota de la anterior semana ante Cruzeiro en Brasil.

Por eso, el club de la Ribera quedó expectante al duelo de este miércoles que cerró la Fecha 4 en el Grupo D. Ahora, ya tiene un panorama más claro sobre lo que necesita en sus últimos duelos para alcanzar al boleto a la etapa de eliminación directa.

Kenny Arroyo vio la roja por esta falta sobre Zuqui y se fue muy triste por su expulsión, ya que deja a Cruzeiro con uno menos en un duelo CLAVE.



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Es que este miércoles, el combinado brasileño tuvo buenas oportunidades para marcar diferencias, pero la expulsión de Keny Arroyo en el arranque del complemento lo tiró atrás. Los locales tomaron la pelota y todo terminó en empate.

De esta manera, Universidad Católica y Cruzeiro sumaron un punto cada uno y ahora son los líderes del Grupo D con 7 unidades cada uno. Esto tiró a Boca a la tercera posición, la que lleva al repechaje en la Copa Sudamericana. El Xeneize acumula 6 puntos y se mantiene por delante de Barcelona, con 3.

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Los de Úbeda se mantienen con buenas posibilidades de terminar incluso primeros en el grupo, aunque para acercarse a ello deberán ganar ante Cruzeiro el 19. Una derrota los podría dejar eliminados si es que Católica vence a Barcelona posteriormente.

Así está el Grupo D de la Copa Libertadores

Qué partidos quedan en el Grupo D

FECHA 5

Martes 19 de mayo – 21.30 – Boca Juniors vs. Cruzeiro

Jueves 21 de mayo – 21.30 – Universidad Católica vs. Barcelona

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FECHA 6

Jueves 28 de mayo – 21.30 – Boca Juniors vs. Universidad Católica

Jueves 28 de mayo – 21.30 – Cruzeiro vs. Barcelona

Datos clave