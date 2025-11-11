Después de ganar el Superclásico con Boca, Leandro Paredes le hizo un gesto ofensivo a un hincha de River en una bailanta

Luego de la victoria ante River en el Superclásico, los jugadores de Boca tuvieron el día libre y es por eso que algunos decidieron salir en la noche del domingo para celebrar una importante victoria que les aseguró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Uno de los futbolistas que salió en la noche del domingo fue Leandro Paredes. El capitán del Xeneize estuvo presente en el Tropitango, un local bailable, y allí además de celebrar junto a los hinchas de su equipo, le hizo un desagradable gesto a los fanáticos del Millonario para chicanearlos.

Es que, en medio de un cruce de palabras desde lejos, el mediocampista de Boca comenzó a hacerle gestos obscenos a un hincha de River para gastarlo por el Superclásico. Este intercambio duró unos segundos, y luego el jugador regresó para seguir celebrando junto a su grupo cercano.

Tweet placeholder

Rápidamente, este video se viralizó en las redes sociales y generó opiniones divididas. Por parte de los fanáticos del Xeneize, bancaron este gesto de su capitán como parte del folclore del fútbol, mientras que desde el lado del Millonario lo criticaron por la obscenidad de sus señas.

El posteo de Paredes tras ganar el Superclásico

Tras el partido, Leandro Paredes se manifestó en sus redes sociales para festejar esta victoria en el Superclásico. El campeón del mundo publicó una historia con la imagen del plantel completo, la que acompañó con una simple, pero contundente frase: “Siempre juntos”.

Paredes celebró el rendimiento de Zeballos

Tras el partido, ante los micrófonos de ESPN, el volante se refirió a la actuación de su compañero, clave con un gol y una asistencia: “Zeballos nos podía ayudar mucho a lograr esto, lo sabía. Logramos que esté al cien por cien”.

Y luego habló sobre los objetivos desde su regreso al club que lo vio nacer como profesional: “Feliz, vine con una ilusión muy grande de clasificarnos a la Copa Libertadores y lo logramos. Para nosotros los jugadores de fútbol tener confianza es algo fundamental”.

