Dirigió a Boca, afirmó que se juntaría con Riquelme para volver y dejó una polémica frase: “Le explico cómo se juega el fútbol”

En el último tiempo, Ricardo La Volpe, quien no dejó un buen recuerdo ya que perdió el Torneo Apertura 2006 y la posibilidad del tricampeonato, afirmó que estaría dispuesto a volver a dirigir a Boca y tener un segundo paso por la institución en búsqueda de revancha personal.

Ahora, en una entrevista con Radio La Red, el experimentado entrenador fue consultado sobre la chance de juntarse con Juan Román Riquelme y sorprendió con su respuesta, ya que afirmó que tiene intenciones de juntarse a tomar un café con el presidente del Xeneize.

“Voy a invitarlo a tomar un café y explicarle cómo se juega al fútbol tácticamente. Es lo que intentaré. Yo en todos mis equipos jugué con 4-3-3: salí de Banfield, pasé por San Lorenzo, la Selección Argentina también”, comenzó el DT respecto a la posibilidad de tener una charla con Riquelme y hablar de fútbol.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Arrigo Sacchi en Milan jugaba 4-4-2- Ahí entendí que podía complementar ambas tácticas. Quiero sentarme con Riquelme y explicarle por qué se le paran con línea de 3. Y ustedes lo argentinos pusieron, ante el Mundo, esa línea con Bilardo. Él rompió el 4-4-2 y salió campeón del Mundo”.

La vez que La Volpe se postuló para volver a Boca

En medio de la mala racha que atravesó Boca en el último tiempo, el entrenador habló en una entrevista con Bravo TV, en donde afirmó que era sencillo dirigir al equipo. “Si me llama Román, a este Boca lo dirijo de taquito”, soltó. Y a su vez, agregó: “¿Cómo me voy a negar a uno de los equipos más grandes que hay en Argentina?”.

“Boca tiene jugadores, pero hoy no hay espacio si no hay una disciplina táctica”, comentó en aquel entonces. Además, se refirió a una convivencia con Riquelme como presidente. “Creo que puedo cambiar opiniones tomando un café con Riquelme”, tiró.

Publicidad

Publicidad

ver también Un indiscutido, un borrado y tres joyas: qué jugadores tienen las 5 cláusulas de rescisión más elevadas de Boca