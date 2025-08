Las alarmas en Boca todavía se encuentran lejos de dejar de sonar. La profunda crisis futbolística que atraviesa -la peor de su historia- con 11 partidos sin ganar, llevó a que la tensión y necesidad de dar vuelta la página se apodere del entorno Xeneize. En medio del desconcierto, viejos conocidos comenzaron a alzar la voz, opinando sobre la delicada situación e incluso sugiriendo posibles caminos para el futuro.

Quien apareció durante las últimas horas fue nada menos que Ricardo La Volpe, con una propuesta un tanto inesperada: autopostularse como sucesor de Miguel Ángel Russo. Sí, el técnico recordado por su breve y turbulento paso en 2006, fiel a su estilo, le envió un guiño directo a Juan Román Riquelme, deslizando que estaría dispuesto a asumir un nuevo ciclo al frente del equipo.

“Si me llama Román, a este Boca lo dirijo de taquito”, sentenció el DT de 73 años. “¿Cómo me voy a negar a uno de los equipos más grandes que hay en Argentina?“, agregó, en diálogo con Bravo TV.

Consultado por la cuestión que debería cambiar el Xeneize para acabar con su mala racha, opinó: “Boca tiene jugadores, pero hoy no hay espacio si no hay una disciplina táctica“. Y acerca de una eventual convivencia con el presidente del club, sostuvo: “Creo que puedo cambiar opiniones tomando un café con Riquelme“.

La Volpe, abierto a volver a dirigir a Boca.

El fallido primer ciclo de La Volpe supo quedar marcado a fuego por una de las desilusiones más grandes del conjunto de La Ribera en los últimos años: la chance de obtener el primer tricampeonato de su historia. En 2006, desembarcó en el club para reemplazar a Alfio Basile, quien abandonó su cargo para asumir en la Selección Argentina. Boca marchaba líder del Apertura con seis puntos de ventaja, pero Estudiantes de La Plata lo alcanzó en la tabla y lo venció en el duelo de desempate.

Tras aquel acontecimiento, el DT renunció a su cargo. Su último club fue Toluca de México en 2019, aunque tuvo un fugaz paso como entrenador de la Kings League, certamen de fútbol 8 organizado por streamers.

La Volpe y su segundo intento de regresar al fútbol argentino

A pesar de encontrarse alejado de la dirección técnica desde hace bastante tiempo, al técnico con pasado en la Selección de México le estaría picando bichito de volver a ponerse el traje desde hace meses.

Es que en abril aplicó el mismo método que con Boca: se autopostuló para dirigir a otro club del fútbol local. “Estoy de vacaciones. Sé algo del fútbol argentino, ¿no? Tanto de Gimnasia como de Estudiantes. Gimnasia es un gran equipo; si mañana me llaman me siento a hablar“, expresó en aquel entonces. No obstante, desde el Lobo nunca lo habrían tenido en consideración.

