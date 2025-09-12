Si bien Agustín Marchesín respondió bien en la práctica de Boca, existen muchas chances de que Leandro Brey sea el arquero titular en la visita a Rosario Central, partido que se disputará este domingo en el Gigante de Arroyito.

El arquero de 22 años que llegó al club de La Ribera procedente de Los Andes, ya se ganó un lugar en la consideración de Miguel Ángel Russo, más allá de que en el último tiempo Marchesín fue el titular indiscutido. De hecho, relegó por completo a Javier García y Sergio Romero.

Mientras se define lo que será la formación de Boca para este domingo, los directivos llegaron a un acuerdo con Brey y prolongaron su contrato, más allá de que el actual finalizaba en 2027. Ahora, además de obtener una mejora dentro de su salario, el nacido en Lomas de Zamora extendió su estadía hasta diciembre de 2029.

Así como los dirigentes le concedieron un sueldo mensual mayor al que poseía, BOLAVIP pudo confirmar que también se acordó una cláusula de rescisión fijada en 20 millones de dólares. De esta manera, cualquier equipo que desee llevárselo, tendrá que desembolsar dicha suma porque no aceptarán negociarlo, al menos en el corto plazo.

Las estadísticas de Leandro Brey en Boca

Desde que hizo su debut con la camiseta de Boca, en abril de 2022 frente a Always Ready, fueron 27 los partidos en los que atajó Leandro Brey: recibió 17 goles y mantuvo la valla invicta en 15 ocasiones. Además, participó de 1.989 minutos dentro del campo de juego.

Los números de Leandro Brey en los penales

Leandro Brey, además de la recordada tanta contra Alianza Lima, ya había tenido dos definiciones por penales en 2024 con la camiseta de Boca y, además de haber ganado ambas, en una de ellas había logrado atajar 4 remates. Todas fueron por la Copa Argentina, una ante Talleres y la otra ante Gimnasia.

La primera vez fue ante la “T”, donde el 12 no tuvo tanta suerte. El arquero adivinó casi todos los remates, pero pudo contener solo uno (hubo 2 que fueron desviados). Eso le alcanzó para clasificar y ser el héroe de aquella jornada. Ante el Lobo, tapó 4 de 5 y se ganó la confianza del Mundo Boca. Esta vez, ante los peruanos, no pudo atajar ninguno de los 5 disparos.

