Boca Juniors

¿Dos cambios obligados? La posible formación que Claudio Úbeda evalúa para que Boca reciba a Newell’s

En búsqueda de mejorar al equipo tras la derrota ante Defensa, el DT interino piensa en dos variantes ofensivas.

Por Marco D'arcangelo

Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca.
Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca.

Luego de la derrota ante Defensa y Justicia, Boca regresó el pasado martes a los entrenamientos para preparar el duelo contra Newell’s en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura, con el objetivo de volver a la victoria y cortar una racha de tres partidos sin ganar. 

De cara a este compromiso, Claudio Úbeda, quien se mantendría como entrenador interino, piensa en variantes en el equipo titular, debido a regresos de futbolistas que podrían meterse en el XI, como también por salidas de jugadores debido al bajo rendimiento que vienen mostrando. 

Con la necesidad de mejorar en la ofensiva, DT del Xeneize piensa por lo menos en dos cambios en caso de recuperar a futbolistas que suelen ser titulares, y de esta manera sacar a quienes ven que no están mostrando un buen rendimiento. 

Es que, en caso de recuperarse de la mejor manera y sumarse a los entrenamientos junto al resto de plantel en esta semana, tanto Edinson Cavani como Carlos Palacios volverían al XI titular en lugar de Milton Giménez y Alan Velasco, respectivamente, ya que no tuvieron un buen nivel en la derrota ante Defensa y Justicia. 

A lo largo de los últimos entrenamientos, tanto Cavani como Palacios entrenaron diferenciados del grupo en el campo de juego. Esta tarde los evaluarán nuevamente para determinar si pueden estar presentes ante la Lepra en La Bombonera o si regresan en el próximo compromiso. 

Por otro lado, a pesar de las críticas que recibió y de las dudas por su bajo nivel, Agustín Marchesín se mantendrá en el arco del Xeneize, en lo que será un duelo más que importante para él pensando en su titularidad de cara a los últimos compromisos por el Torneo Clausura. 

La posible formación de Boca para enfrentar a Newell’s

Así las cosas, el Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Braian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani o Milton Giménez. 

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

