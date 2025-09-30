Mientras Agustín Marchesín es cuestionado, Chiquito Romero lanzó un desafiante mensaje para el arco de Boca: “Nunca me fui”

Luego de la derrota ante Defensa y Justicia por 2 a 1, la titularidad de Agustín Marchesín en Boca comenzó a ponerse en duda, debido a que el arquero no convence con sus rendimientos y su respuesta en los dos goles del Halcón de Varela lo pusieron en el foco de las críticas.

En medio de este mal momento que pasa el ex Gremio y Lanús, Sergio Romero, apareció en la entrega de los Martín Fierro para ir a buscar a su esposa Eliana Guercio, y allí comenzó a charlar con un hincha del Xeneize, que le pidió por su vuelta al arco en el corto plazo.

Ante esto, ‘Chiquito’ dejó un firme mensaje en el que se postula para ocupar el lugar de Marchesín. “Nunca me fui del arco de Boca, lo extraño mucho”, fue el comentario del arquero del elenco de la Ribera ante el pedido del hincha para que reemplace al criticado Marchesín.

Además, en el momento en el que el hincha le dijo que iba a volver a ser titular en el equipo comandado por Miguel Russo levantó su dedo pulgar, en señal de buena onda, así como también para afirmar su confianza para volver a atajar tras casi un año de inactividad.

‘Chiquito’ Romero lleva más de 10 meses sin jugar

El arquero de Boca quedó relegado en la consideración de Miguel Ángel Russo, a tal punto que es el cuarto, por detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Tal es así que ni siquiera fue al banco de suplentes en lo que va de la temporada.

La última vez que vio minutos ‘Chiquito’ fue el 23 de noviembre del año pasado, en el empate sin goles con Huracán. Luego de esto, se sometió a una operación de rodilla que lo marginó de las canchas durante el primer semestre de la temporada y recién se sumó a los entrenamientos antes del Mundial de Clubes.

