Los 2 jugadores de Boca que finalmente no fueron convocados para la fecha FIFA

La decisión de AFA de que el Torneo Clausura no se frene en la próxima fecha FIFA dejó a Boca a la expectativa de las listas de convocados de varias selecciones. Miguel Ángel Russo ya sabe que no podrá contar con Leandro Paredes en el partido ante Barracas Central, pero recibió una buena noticia desde Chile.

En las últimas horas, Nicolás Córdova confirmó la lista de convocados de La Roja para el amistoso ante Perú. Pese al recambio que se esperaba, con la presencia de jugadores jóvenes, el entrenador interino decidió prescindir tanto de Carlos Palacios como de Williams Alarcón.

En el Xeneize esperaban perder a ambos jugadores para esa fecha FIFA, pero finalmente podrán estar a disposición del cuerpo técnico. Hasta el momento, la única baja confirmada es la de Paredes, que ya fue reservado por Lionel Scaloni para los duelos Venezuela y Puerto Rico.

Ahora solo resta conocer los convocados de Perú, donde Boca estará atento a una posible convocatoria de Luis Advíncula. El principio, se espera que Manuel Barreto anuncie la lista en el transcurso de esta semana.

Los partidos que se perderá Leandro Paredes en Boca

Por la convocatoria a la Selección Argentina, Paredes no estará presente en dos encuentros de Boca por el Torneo Clausura. El primero de ellos será el sábado 11 de octubre a las 14.30 horas ante Barracas Central en condición de visitante, y el segundo será frente a Belgrano (si vuelve a ser convocado en noviembre), con fecha a confirmar.

Estos dos partidos serán importantes para el elenco de la Ribera, debido a que tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no solo pensando en la clasificación a los octavos de final del certamen, sino que también para la tabla anual pensando en la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la polémica con Paredes, Jorge Baliño confesó que cometió un error en Defensa y Justicia vs. Boca: “Lo vi por tele”