Boca Juniors

El anuncio de Boca que estremece a los hinchas: “Un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera”

El Xeneize está listo para iniciar nuevas obras en La Bombonera y la comunicación de las mismas generó reacciones de lo más variadas.

Por Juan Ignacio Portiglia

La Bombonera durante el recibimiento a Leandro Paredes.
© Getty ImagesLa Bombonera durante el recibimiento a Leandro Paredes.

En plena racha positiva del equipo que conduce Miguel Ángel Russo, que ya acumula tres victorias consecutivas en el Clausura 2025 de la Copa de la Liga, Boca anunció desde sus redes sociales la nueva obra que comenzará a realizarse en La Bombonera.

Se trata de una importante renovación de la entrada principal ubicada en Brandsen 805, una esquina icónica no solo para el club sino para la Ciudad de Buenos Aires e ingreso principal al estadio. “No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera”, se anunció para acompañar el video que muestra cómo quedará ese acceso tras la remodelación.

Los trabajos para engalanar la famosa “Puerta 3” que da acceso al club, desde donde los socios pueden acudir también a ocupar sus lugares en las plateas media y baja, incluirán la colocación de nuevas pantallas led y un frente completamente vidriado que permitirá una vista clara hacia el interior desde la calle.

Esta obra forma parte de un proyecto mucho más ambicioso de Juan Román Riquelme relacionado a la remodelación y posible ampliación de La Bombonera, con un boceto preliminar, aunque no oficial, que apunta a llevar la capacidad del estadio a 83.000 espectadores.

Este plan prevé una obra que demandaría hasta nueve meses de trabajos, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares. La ampliación implicaría la demolición de la tribuna ubicada sobre la calle Del Valle Iberlucea para reemplazarla por un nuevo sector de plateas y 240 palcos.

La reacción de los hinchas al anuncio

Una vez que desde la cuenta Obras Boca Jrs se anunció la remodelación de la esquina de Brandsen 805, las reacciones de los hinchas fueron de lo más variadas entre quienes celebraron esa renovación y quienes achacaron a la dirigencia que se queda demasiado corta en el objetivo de la ampliación.

“No lo puedo creer. Es un papelón desde donde lo mires. Prometieron una Bombonera 360 y terminaron comprando vidrios. El chiste se cuenta solo. Son poco serios, muchachos. Pongan voluntad o se va a pudrir en serio”, expresó en tono amenazante uno de los que no quedó conforme con el anuncio.

Críticas a la dirigencia en X.

Críticas a la dirigencia en X.

“Qué linda está quedando. A seguir así”, “Lo hermoso que está quedando esto no tiene nombre”, “Qué linda está quedando La Bombonera gracias a esta dirigencia” y “Te amo Boca, amo La Bombonera”, fueron algunos de los mensajes positivos que recibió la noticia del Xeneize a sus hinchas.

