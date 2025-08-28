El durísimo revés que recibió Lucas Blondel después de ser relegado por Miguel Ángel Russo en Boca

Desde la llegada de Miguel Ángel Russo a Boca, Lucas Blondel perdió terreno en la consideración, ya que pasó de ser una variante tanto en el lateral derecho como en la mitad de la cancha a quedar relegado y ni siquiera ser convocado en los últimos partidos de su equipo.

En medio de este mal momento, el futbolista de 28 años sufrió un duro revés, y el mismo está relacionado con la convocatoria de la Selección de Suiza de cara a la doble fecha FIFA de septiembre, en la que se enfrentará a Kosovo y Eslovenia por las Eliminatorias de la UEFA.

Esto se debe a que el entrenador del seleccionado suizo, Murat Yakin, decidió no convocar a Blondel debido a la falta de ritmo futbolístico en Boca, equipo en el que no juega desde el 19 de mayo, en la derrota 1 a 0 ante Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Luego de esto, pasaron nueve partidos entre Mundial de Clubes, Copa Argentina y Torneo Clausura en los que el lateral derecho no sumó minutos en el Xeneize. En algunos de estos duelos fue al banco de suplentes, sin ingresar, mientras que en otros ni siquiera fue convocado.

En cuanto a la Selección de Suiza, tuvo participación en los últimos cuatro encuentros en este año, en amistosos ante México y Estados Unidos en junio, como también en los compromisos ante Irlanda del Norte y Luxemburgo disputados en marzo.

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 28 años lleva disputados un total de 12 partidos con la camiseta de Boca y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

