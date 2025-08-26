El dardo de Morena Beltrán para Miguel Russo y Boca por el presente de Lucas Blondel: “Saber por qué”

Mientras Miguel Ángel Russo intenta sacar a flote a Boca Juniors en este segundo semestre, al sobrepoblación en el plantel lleva a varios jugadores a buscar otro destino para poder tener minutos. El caso de Lucas Blondel es uno de ellos, hoy fuera de la consideración del DT.

El defensor que cumplirá 29 años en septiembre supo tener buenos rendimientos con la camiseta azul y oro, pero una lesión ligamentaria lo marginó en su mejor momento. Ahora, Juan Barinaga y Luis Advíncula aparecen delante de él en cuanto a las decisiones de Russo.

En ese contexto, hay incertidumbre no solo en relación a la continuidad de Blondel en el club de la Ribera, sino también en la Selección de Suiza. El hijo del extenista Jean-Yves Blondel, nacido en el país europeo, podría estar afectado sobre la falta de minutos.

Morena Beltrán, en ESPN, se refirió este martes a la situación de su pareja y afirmó que no está claro si el latera de Boca estará en la convocatoria de Suiza para los partidos de septiembre: “No sabe todavía. Las dos experiencias anteriores se comunican con bastante antelación y esta vez no se comunicaron”.

Además, reflejó la preocupación del cuerpo técnico del combinado suizo ante la situación que atraviesa Blondel en el Xeneize: “Sí habló con gente del cuerpo técnico y querían saber su situación en el club, por qué no estaba jugando”. Cabe recordar que la idea del defensor era marcharse a Europa en este mercado, pero la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme aún no dio el visto bueno.

La ausencia de Blondel en Boca es llamativa, ya que supo ser una pieza importante para los últimos entrenadores. Sin embargo, Russo aún no le dio tiempo en cancha en este ciclo. En el Torneo Clausura solo fue convocado dos veces, sin ingreso desde el banco, y su último partido fue el 19 de mayo, en los cuartos de final del Apertura ante Independiente.

Los partidos que Suiza afrontará en septiembre

Por la próxima Fecha FIFA, el conjunto europeo disputará dos compromisos por las Eliminatorias del viejo continente rumbo al Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. El viernes 5 de septiembre recibirán a Kosovo, mientras que el lunes 8 visitarán a Eslovenia.

