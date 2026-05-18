Por qué es crucial que Boca le gane a Cruzeiro para clasificar a octavos de final en la Copa Libertadores 2026

En La Bombonera, el Xeneize se jugará este martes el último objetivo que le queda en pie este semestre.

Luego de la eliminación en el Torneo Apertura 2026 a manos de Huracán, Boca Juniors vuelve a afrontar este martes un partido oficial. Tras 10 días de preparación, el Xeneize recibirá a Cruzeiro en La Bombonera y en el marco de la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A pesar del buen comienzo en el certamen internacional con dos victorias al hilo, ante Universidad Católica y Barcelona, los de Claudio Úbeda se complicaron con dos posteriores caídas consecutivas, ante Cruzeiro y el combinado ecuatoriano en Guayaquil.

Por eso, el club de la Ribera quedó en una incómoda posición en la definición del Grupo D y deberá pelear más de lo planeado para conseguir la clasificación a octavos de final, su último objetivo en pie de este semestre. La buena noticia para Boca es que depende de sí mismo y juega ambos encuentros finales como local.

Por qué es crucial Boca vs. Cruzeiro

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

Los de Úbeda llegan a esta quinta fecha en la tercera posición de su zona, cayendo al repechaje de la Copa Sudamericana por el momento. Frente a Cruzeiro, ante quien ya cayeron en esta instancia, deberán ir a buscar una victoria para mantenerse con vida en la pelea.

Una derrota ante los brasileños dejaría al Xeneize al borde de la eliminación, algo que se podría consumar el jueves si Universidad Católica vence como local a Barcelona. Un empate, incluso, deja a Boca con un pie afuera, ya sin depender de sí mismo.

Publicidad

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Cruzeiro

Si Boca le gana a Cruzeiro quedará como el líder de su zona, superando a los brasileños, hasta que juegue Universidad Católica y todo se definirá en la última fecha.

quedará como el líder de su zona, superando a los brasileños, hasta que juegue Universidad Católica y todo se definirá en la última fecha. Si Boca empata ante Cruzeiro se mantendrá detrás de los de Belo Horizonte y una victoria de Universidad Católica lo complica para la última fecha.

se mantendrá detrás de los de Belo Horizonte y una victoria de Universidad Católica lo complica para la última fecha. Si Boca pierde ante Cruzeiro puede quedar eliminado el mismo jueves si Universidad Católica derrota a Barcelona.

Encuesta¿Podrá Boca pasar a los octavos de final? ¿Podrá Boca pasar a los octavos de final? YA VOTARON 0 PERSONAS

Cómo está el grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026

Así se juegan las últimas dos fechas

FECHA 5

Martes 19/05 – 21.30 – Boca Juniors vs. Cruzeiro

Jueves 21/05 – 21.30 – Universidad Católica vs. Barcelona SC

Publicidad

FECHA 6

Jueves 28/05 – 21.30 – Boca Juniors vs. Universidad Católica

Jueves 28/05 – 21.30 – Cruzeiro vs. Barcelona SC

Datos clave