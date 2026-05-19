Quién es el árbitro de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

El venezolano será el encargado de impartir justicia en La Bombonera y cuenta con un amplio historial internacional. Sus números con los dos equipos.

Desde las 21.30, Boca recibe a Cruzeiro en un partido clave para la fase de grupos de la Copa Libertadores, con transmisión de Disney+. El encuentro tendrá lugar en La Bombonera y contará con el arbitraje del experimentado Jesús Valenzuela, que ya supo dirigir a ambos equipos.

El colegiado venezolano es internacional desde 2013 y ya impartió justicia en juegos de alto calibre como finales de Copa Sudamericana, Recopas, Copa Interontinental, además de compromisos de Copa América y Copa del Mundo de la FIFA.

Esta noche, estará acompañado por un equipo integrado por compatriotas en su totalidad. Tulio Moreno y Alberto Ponte oficiarán de jueces de líneas, mientras que Yender Herrera será el cuarto árbitro. Por su parte, el VAR estará comandado por Ángel Ortega y Marco Suárez.

Los números de Valenzuela con Boca

El de esta noche será el quinto encuentro de Valenzuela dirigiendo al Xeneize. Hasta el momento, su saldo es de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, en donde no le sancionó penales a favor ni en contra y tampoco tuvo la necesidad de mostrar alguna tarjeta roja.

La primera vez del venezolano fue en 2021, en un 2-0 ante Santos. Luego estuvo en un 0-2 ante Deportivo Cali en 2022. Dos años después, lo dirigió por Sudamericana en el 1 a 1 ante Fortaleza y el 1 a 0 a Cruzeiro por los octavos de final.

Los números de Valenzuela con Cruzeiro

Curiosamente, el único antecedente de Jesús Valenzuela con Cruzeiro fue el mencionado triunfo de Boca en el Alberto J. Armando. Ese encuentro fue el 16 de agosto de 2024. El único gol del partido lo convirtió Edinson Cavani, que luego se perdió la revancha por lesión. En aquella serie, los brasileños ganaron en Belo Horizonte y pasaron por penales.

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En síntesis