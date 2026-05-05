Boca enfrentará a Barcelona con un árbitro que lo perjudicó groseramente

Este martes 5 de mayo Boca visitará el Estadio Monumental de Guayaquil, recinto en el que enfrentará al Barcelona Sporting Club por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, encuentro que será trascendental tanto para el conjunto argentino como para el ecuatoriano.

Para los de Claudio Úbeda es la chance de volver a ser el único líder y de arrimarse a la clasificación a los Octavos de Final. En tanto que para los del venezolano César Farías será posiblemente la última oportunidad para arrebatar, por lo menos, el cupo para los playoffs de la Copa Sudamericana, puesto que cayó en los 3 primeros enfrentamientos de la zona.

Tal cita que comenzará a las 21 horas de Argentina, contará con el árbitro Carlos Betancur, que si bien nunca dirigió en partidos oficiales por torneos de Conmebol a Boca y al Barcelona de Guayaquil, registra un antecedente bastante polémico con el equipo Sub 20 del club xeneize.

Data del 17 de marzo del 2024, jornada en la que el elenco juvenil azul y oro se midió a su similar de Flamengo en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado, Uruguay, por la Final de la Copa Libertadores de la categoría. El juez colombiano era el encargado de impartir justicia, pero no lo hizo del todo. Principalmente en una acción en la que el conjunto brasileño merecía quedarse con un jugador menos.

El momento del planchazo de Lucyan a Campos.

Resulta que cuando corrían los 21 minutos del complemento Lucyan Gabriel Arruda Delgado le propinó un planchazo en el pecho a Jerónimo Campos, que era digno de expulsión directa. Por semejante impacto, el futbolista de Boca quedó varios minutos tendido en el césped. Betancur, no solo que no mostró tarjeta, sino que ni siquiera señaló infracción. Encima, el VAR, que en teoría estaba a disposición, a cargo del chileno Francisco Gilabert, tampoco intervino.

Publicidad

Finalmente, Boca, que había empezado ganando 1 a 0 con un tanto de Ignacio Rodríguez a los 5 minutos del primer tiempo, perdió 2 a 1 por los tantos de Shola Ogundana y Lorran Lucas.

Así está el grupo de Boca en la Copa Libertadores

Boca, Cruzeiro y Universidad Católica de Chile comparten el primer puesto del Grupo D de la Copa Libertadores con 6 puntos cada uno, mientras que Barcelona de Guayaquil se ubica último con 0 unidades.

En síntesis

El colombiano Carlos Betancur arbitrará el duelo entre Boca y Barcelona este 5 de mayo.

arbitrará el duelo entre y Barcelona este 5 de mayo. Boca , Cruzeiro y Universidad Católica lideran el Grupo D con 6 puntos cada uno.

, Cruzeiro y Universidad Católica lideran el Grupo D con cada uno. El equipo de Claudio Úbeda busca la clasificación a octavos en el Estadio Monumental de Guayaquil.