Boca Juniors

Tras el triunfo en el Superclásico ante River, los hinchas de Boca le piden a Scaloni que cite a otro jugador a Argentina: “Nivel de Selección”

Después de la victoria del Xeneize por 2-0 en La Bombonera, los fanáticos explotaron en las redes sociales por un futbolista.

Por Nahuel De Hoz

El festejo de gol de Exequiel Zeballos para el 1-0 de Boca ante River en el Superclásico.
© GettyEl festejo de gol de Exequiel Zeballos para el 1-0 de Boca ante River en el Superclásico.

En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca venció 2-0 a River y selló la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize se quedó con tres puntos fundamentales y le ganó la pulseada a su rival de toda la vida, además de agudizar notablemente la inmensa crisis futbolística que atraviesa el Millonario.

No caben dudas que la figura del partido fue el Changuito. Intratable durante toda la jornada, el delantero de 23 años marcó el primer tanto y asistió en el segundo para desatar el delirio de toda la gente en La Bombonera. De esta manera, el oriundo de Santiago del Estero ratificó su tremendo presente desde hace algunas semanas, con otro gran rendimiento individual.

Su actuación no pasó desapercibida en las redes sociales y los hinchas de Boca lo elogiaron por su encuentro. “Zeballos tiene nivel de Selección”, fue el comentario que más resonó en X (ex Twitter) en cuanto al compromiso que disputó el Changuito. Sin embargo, no fue el único posteo que se hizo presente en internet, ya que los fanáticos realmente se expresaron con el héroe del día.

Los hinchas de Boca elogiaron al Changuito Zeballos

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

