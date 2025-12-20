Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

La recta final del año tiene a Boca muy metido en el mercado de pases, con novedades tanto para arribos como para partidas. Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado trabajan para reforzar el plantel de cara a 2026 y son varios los nombres que aparecen en el radar.

Paulo Dybala y Gastón Hernández son las principales novedade del libro de pases del club de la Ribera. Además, la posible salida de Ander Herrera sumó un nuevo episodio. A continuación, todo lo que tenés que saber este sábado 20 de diciembre.

Catherine Fulop reveló lo cerca que está Paulo Dybala de Boca

La posibilidad de que Paulo Dybala pegue la vuelta al fútbol argentino para jugar en Boca ilusiona a todos sus hinchas. La Joya, sin rodaje en la Roma y con apenas 6 meses de contrato por delante, podría convertirse en refuerzo del Xeneize en 2026. Como para alimentar la esperanza de los fanáticos, Catherine Fulop dio detalles de la situación que la Joya y Oriana Sabatini atraviesan en Italia.

En “Otro día perdido“, programa de Mario Pergolini en El Trece, la actriz y suegra del campeón del mundo explicó por qué es posible la llegada de su yerno al club de la Ribera. Además, hizo hincapié en la importancia del vínculo con Leandro Paredes a la hora de considerar un regreso al país.

Boca le cambia las condiciones a Ander Herrera para renovar

El futuro de Ander Herrera mantiene en vilo al Mundo Boca. El mediocampista aprovechó sus vacaciones para regresar a España para pasar las fiestas y repensar su continuidad. Con la carta del retiro sobre la mesa, en el Xeneize esperan contar con el vasco para lo que viene, pero con cambios en su contrato.

La cláusula de renovación automática que tenía su viejo vínculo, firmado cuando arribó a la institución a comienzos de 2025, ya no tiene vigencia. Por ese motivo, deberá darse una nueva negociación entre las partes, que tendrá que resolverse antes del inicio de la pretemporada el 2 de enero.

San Lorenzo le puso precio a Gastón Hernández

Aprovechando la particular e híper compleja situación que transita San Lorenzo con la acefalía dirigencial luego de las múltiples renuncias de la Comisión Directiva por estar en total desacuerdo con la gestión de Marcelo Moretti, en el Xeneize saben que es una buena oportunidad para conseguir un futbolista interesante a un precio más bajo que si se tratara en otra ocasión.

Lo cierto es que San Lorenzo pretende 5 millones de dólares por Hernández. Aunque todavía el Ciclón debe resolver los conflictos internos para establecer las autoridades hacia el futuro inmediato, desde Boedo buscan cosechar dicho monto para poder pagar muchas de las deudas que derivaron en las 14 inhibiciones que tiene en estos momentos el conjunto azulgrana.