El particular gesto de líder de Leandro Paredes con uno de los jugadores más criticados de Boca: “Estamos felices”

El referente y capitán del Xeneize se rindió ante el arquero que fue clave al atajar un penal crucial ante Talleres de Córdoba.

Por Nahuel De Hoz

Leandro Paredes, capitán y máximo referente de Boca.
En la noche del domingo, Boca venció 2-0 a Talleres y selló la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, debido al doblete que marcó Miguel Merentiel. Sin embargo, la acción que marcó un antes y un después en el partido fue protagonizada por Agustín Marchesín, que continúa en constante levantada y otra vez recibió un fuerte reconocimiento de Leandro Paredes.

Cuando el encuentro iba 1-0, el arquero atajó un penal en la última jugada del primer tiempo, que significó mantener la valla invicta y la ventaja parcial en el marcador. Tan fundamental fue dicho acontecimiento que, ni bien comenzó el complemento, el Xeneize convirtió el segundo tanto que aniquiló al conjunto de Córdoba y le permitió manejar el trámite al ritmo de Paredes.

Lo cierto es que al término del encuentro, y al igual que viene haciendo hace varios partidos de forma consecutiva, Paredes bancó a Marchesín públicamente. Pese a las críticas que suele recibir el guardameta, ahora Leandro manifestó: “Para nosotros es importantísimo tenga buen nivel con las críticas que tuvo. Estamos felices porque atajó un penal importantísimo en un momento crucial“.

Agustín Marchesín, arquero de Boca que atajó un penal ante Talleres.

No conforme con esa declaración que refleja el rol de líder que mantiene dentro del vestuario azul y oro desde su vuelta al fútbol argentino, el campeón del mundo redobló la apuesta. “Agustín en estos últimos partidos está con mucha confianza y lo demostró. Para nosotros que el arquero nuestro esté con confianza, con lo bueno que es, es aún mejor“, sentenció ante el micrófono.

Cabe recordar que Paredes fue muy elogioso con Marchesín, incluso durante una seguidilla de malos rendimientos individuales. Ambos protagonistas se conocen desde hace muchos años por compartir plantel en la Selección Argentina y conocen de su jerarquía. Por ese motivo, el mediocampista y ahora capitán, confía plenamente en el arquero que defiende el arco de Boca.

Publicidad
Leandro Paredes, máxima figura de Boca Juniors.

Agustín Marchesín rompió el silencio

Después de su gran actuación frente a Talleres, incluyendo el penal atajado, que derivó en la clasificación de Boca a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 donde jugará ante Argentinos Juniors, Marchesín rompió el silencio. “Fue un año complicado, al inicio sobre todo. Estoy contento por el triunfo, todos saben que es mi sueño estar acá“, reveló en una entrevista con TNT Sports.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el arquero amplió su discurso al respecto. “Trabajo día a día para crecer y mejorar. Me vengo sintiendo bien en los últimos partidos“, expresó el guardameta. Pocos segundos más tarde, el ex Lanús y Gremio de Brasil, añadió: “Tengo muchas ganas de demostrar lo que ha sido mi carrera. Estoy feliz por mi presente“.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El protagonista Leandro Paredes bancó públicamente a Agustín Marchesín por atajar un penal crucial ante Talleres y por su buen nivel a pesar de las críticas.
  • El protagonista Leandro Paredes afirmó que Agustín Marchesín es “importantísimo” y que con la confianza que tiene, siendo “lo bueno que es, es aún mejor” para Boca.
  • Paredes se refirió a la confianza del arquero, señalando que Marchesín la demostró y que el plantel está feliz por el penal atajado ante Talleres en un “momento crucial“.
Nahuel De Hoz
Nahuel De Hoz

