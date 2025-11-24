Fueron días movidos en el fútbol argentino. La AFA, de manera arbitraria y sin dar demasiadas explicaciones decidió darle a Rosario Central un título, el de campeón de Liga producto de haber sido el equipo que más puntos sacó en la tabla anual. Esto no estuvo contemplado antes del inicio de la temporada y por eso trajo bronca entre los hinchas, especialmente porque quedó expuesta la impunidad con la que se maneja la casa madre del fútbol argentino.

Rosario Central tuvo un gran año y fue el mejor equipo, no solamente por la cantidad de puntos que sacó, sino por cómo jugó en líneas generales. Una vez que la AFA decretó que el Canalla obtuvo un nuevo título, hubo algunas situaciones que generaron polémica y fueron otra muestra de los manejos irregulares que se viven, especialmente con aquellos equipos que no están alineados con la actual gestión, como lo es Estudiantes de La Plata.

La realización de un pasillo para felicitar a un campeón se hizo en el fútbol argentino en más de una oportunidad, pero siempre surgió del club que se enfrentaba al reciente triunfador, nunca hubo una imposición desde la AFA. En este caso sí lo hubo, además de manejos impropios de dirigentes serios, como fueron los agravios de Pablo Toviggino -tesorero de la AFA- a Juan Sebastián Verón.

Estudiantes hizo el pasillo de espaldas

El pasado domingo, Estudiantes visitó a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura. Ante la imposición de la AFA, los jugadores del Pincha le hicieron el pasillo a los del Canalla, aunque en cuanto pusieron un pie en el campo de juego, a modo de protesta, se dieron vuelta y le dieron la espalda a los futbolistas del elenco local, dejando en claro que no estaban de acuerdo con la medida exigida desde la casa madre del fútbol argentino.

¿Cómo se tramó el pasillo de espaldas y qué jugador dio la orden para hacerlo?

ESPN hizo un recorrido paso a paso y mostró cómo se tramó el pasillo de espaldas. En la antesala del encuentro entrevistaron a Leandro González Pirez y el ex River afirmó que iban a hacer el pasillo porque estaban obligados y no quedaba otra.

ver también El filoso posteo de Juan Sebastián Verón tras la victoria de Estudiantes ante Rosario Central: “Nadie se lo llevará por delante”

Ya en los instantes previos a salir a la cancha, donde los dos equipos arman filas para salir a la cancha, el propio González Pirez se acerca a Ángel Di María y le cuenta lo que van a hacer, probablemente para informarle que no le tome como una falta de respeto hacia ellos. Anteriormente también lo había hecho Lucas Alario, que estuvo entre los suplentes.

Publicidad

Publicidad

Una vez que los jugadores salieron a la cancha, hicieron el pasillo de frente, pero en el momento exacto en el que comienzan a caminar los de Rosario Central fue Edwuin Cetré el que dijo dos veces: “Ahora” a todos sus compañeros -los que estaban en su misma fila y los que estaban enfrente- para que se pongan de espaldas. Luego de esta situación incomoda se desarrolló el partido y Estudiantes se impuso 1 a 0 con un golazo de Cetré para sellar su clasificación a cuartos de final.

Tweet placeholder

DATOS CLAVE

La AFA otorgó a Rosario Central el título de campeón de Liga por ser el que más puntos sacó en la tabla anual.

otorgó a el título de campeón de Liga por ser el que más puntos sacó en la tabla anual. Estudiantes de La Plata hizo el pasillo a Rosario Central, pero se dio vuelta de espaldas a modo de protesta.

hizo el pasillo a Rosario Central, pero se a modo de protesta. Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes, dio la orden de darse vuelta y luego anotó el gol de la victoria (1-0).

Publicidad