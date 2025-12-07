Es tendencia:
TORNEO CLAUSURA

Furioso: el gesto de Leandro Paredes al enterarse de la salida de Changuito Zeballos en Boca vs. Racing

En el complemento, Claudio Úbeda sacó al extremo del Xeneize y generó la fuerte crítica de hinchas e incluso futbolistas dentro del campo.

Por Agustín Vetere

Racing sorprendió este domingo al derrotar por la mínima a Boca Juniors en La Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura 2025. Adrián Martínez, en la segunda parte y de cabeza, anotó el único tanto de la noche a favor de los de Gustavo Costas.

El Xeneize venía de una racha de 6 victorias al hilo, en plena levantada y con la ilusión de volver a gritar campeón en el fútbol argentino. Sin embargo, se cruzó ante el sólido equipo de Avellaneda, que aprovechó una de las escasas situaciones que tuvo para convertirse en finalista.

Llamativamente, Claudio Úbeda realizó solo dos modificaciones a lo largo del intenso clásico, siendo una de ellas recién en los minutos adicionados. La otra, a 20 minutos del final, generó fuerte repudio entre los hinchas y contundentes reacciones dentro del campo.

Es que Sifón sacó al Changuito Zeballos, uno de los puntos más altos en Boca, para poner a Alan Velasco, que no sumaba minutos hace más de 2 meses, en la goleada por 5-0 ante Newell’s, con Miguel Ángel Russo aún como DT del club de la Ribera.

En el campo, las cámaras de ESPN captaron los furiosos gestos de Leandro Paredes, que reaccionó al ver cómo el Changuito dejaba la cancha. Quiso advertir que ese era el cambio equivocado, pero ya era tarde. El santiagueño dejaba la cancha para darle ingreso al ex Independiente.

Racing espera en la final del Torneo Clausura

Con la victoria ante Boca, los de Avellaneda disputarán el próximo sábado la definición del título en Santiago del Estero. Su rival saldrá del clásico platense, con el duelo entre Gimnasia y Estudiantes este lunes en el Bosque.

DATOS CLAVE

  • Racing eliminó a Boca Juniors en semifinales con un gol de Adrián Martínez.
  • Leandro Paredes reprobó el cambio del Changuito Zeballos decidido por Claudio Úbeda.
  • La Academia definirá el título el próximo sábado ante Gimnasia o Estudiantes.
