¿Claudio Úbeda será el DT de Boca en 2026? Lo que se sabe del entrenador tras la eliminación con Racing

En La Bombonera, por la semifinal del Torneo Clausura, Boca recibió a Racing y cayó por 1 a 0 por el gol de Adrián “Maravilla” Martínez. El Xeneize terminó su 2025 sin títulos y extendió su racha a tres años seguidos sin títulos -el último data de la Supercopa 2023 con Hugo Ibarra de entrenador-.

En la previa a este encuentro, la dirigencia del Xeneize comenzó a evaluar una importante decisión referida a la continuidad del entrenador Claudio Úbeda, quien tiene vínculo vigente, en los papeles, hasta mediados del año que viene y que manifestó su deseo de continuar para la próxima temporada.

Según pudo saber BOLAVIP, la intención por parte de Juan Román Riquelme y los directivos del Xeneize era la de renovar la confianza en Úbeda para que este sea el DT del equipo de cara a una temporada importante, en la que jugarán la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores tras dos años de ausencia.

Incluso, la situación parecía ajena a lo que pueda suceder en el partido ante Racing. Sin embargo, debido a las decisiones tomadas durante la derrota en las semis del Clausura, que generaron disgusto en Boca, la posibilidad de seguir en el cargo ahora está en duda.

Boca ya no jugará más partidos en lo que queda del año, y en la dirigencia encabezada por JRR deberán tomar las primeras decisiones respecto al 2026 xeneize: el puesto de DT -sea para Úbeda o no-, los refuerzos y las bajas que se darán en el plantel.

Los números de Claudio Úbeda como entrenador de Boca

Desde su asunción como entrenador del Xeneize, Úbeda dirigió un total de 8 partidos. Su saldo es de seis victorias y tan solo dos derrotas, incluyendo la reciente eliminación ante Racing.

