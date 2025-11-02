Está por cumplir 6 meses sin jugar, pudo haberse ido de Boca y Úbeda tomó una tajante medida

Claudio Úbeda palpita lo que será el partido de esta tarde frente a Estudiantes de La Plata, en condición de visitante, donde Boca deberá conseguir los tres puntos de forma obligatoria para poder seguir intentando meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Luego de lo que fue la victoria contra Barracas Central, partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura y que debió postergarse tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, en el Xeneize se agravó la situación de un futbolista que perdió todo tipo de lugar en la consideración del cuerpo técnico, pese a que en más de una ocasión pidió permiso para sumar minutos en la Reserva.

En lo que va del semestre, Lucas Blondel no tuvo acción. Y una vez más, quedó afuera de la lista de convocados. Por lo tanto, se perderá el cotejo de esta tarde contra el Pincha, en UNO. La última vez que el lateral derecho de 29 años tuvo acción con la camiseta azul y oro fue el pasado 19 de mayo ante Independiente, donde formó parte de los 90 minutos.

A mitad de año, los directivos de Boca impidieron la salida del ex Tigre, quien estaba en la órbita de Corinthians. Y si bien posee un vínculo que lo une al club de La Ribera hasta el 31 de diciembre de 2027, en lo que resta del año, no volverá a jugar. Claramente, esta situación no solo lo dejó sin ritmo futbolístico, sino que tampoco volvió a ser convocado a la Selección de Suiza, por lo que está muy cerca de perderse el Mundial 2026, siempre y cuando los comandados por Murat Yakin se clasifiquen. ¿Buscará una salida a fin de año?

Lucas Blondel jugando con la camiseta de Boca. (Getty Images)

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 29 años lleva disputados un total de 12 partidos con la camiseta de Boca y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

