No se vio en TV: la agresión de Maxi Salas a un camarógrafo luego de la derrota de River ante Boca en el Superclásico

Luego de la pobre presentación de River en la derrota 2 a 0 ante Boca en el Superclásico, el delantero Maximiliano Salas fue protagonista de una particular situación, ya que cuando el equipo se marchaba rumbo al vestuario, agredió a un camarógrafo que se encontraba grabando al plantel visitante.

Es que, mientras caminaba junto a sus compañeros camino al vestuario, el delantero que fue titular y completó los 90 minutos se molestó por el accionar de una persona que estaba grabando en medio de los futbolistas del Millonario, por lo que fue directamente a atacarlo.

El jugador de River saltó para pegarle una piña al camarógrafo y luego siguió caminando rumbo al vestuario. El agredido, por su parte, tambaleó por unos segundos pero no llegó a caer al suelo, y luego de reponerse, se fue caminando para otro lado para alejarse de esta situación.

Esta imagen no se vio en la transmisión oficial de la televisión, sino que fue compartida por hinchas del Xeneize que lo capturaron en La Bombonera. Rápidamente, se viralizó en las redes sociales, en donde criticaron a Salas por su accionar, ya que agredió de atrás a otra persona.

Debido a que ocurrió luego del partido y lejos del árbitro, Nicolás Ramírez no pudo expulsar al futbolista de River. Ahora, la pelota la tendrá la AFA, quien deberá definir si sanciona de oficio al jugador o si bien lo deja pasar. En caso de corresponder una suspensión, se perdería el partido trascendental con Vélez en Liniers.

River tendrá el lunes libre

Después de la derrota ante Boca, Marcelo Gallardo decidió darle la jornada del lunes libre al plantel, con el objetivo de que los futbolistas descansen. La vuelta a los entrenamientos será el martes, y desde allí arrancarán los preparativos para enfrentar a Vélez en el José Amalfitani.

