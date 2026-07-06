El agresivo cruce entre Mbappé y una senadora de Paraguay: “Camerunés colonizado”

Celeste Amarilla lo atacó públicamente tras la eliminación de Paraguay en el Mundial y el crack francés le contestó de forma contundente.

El sábado pasado, Francia venció 1-0 a Paraguay y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, donde pica en punta como candidata al título. Sin embargo, dos días más tarde del partido, las luces le pertenecen a un agresivo cruce entre Kylian Mbappé y la senadora Celeste Amarilla, que lo atacó directamente y el futbolista no tardó en responderle.

Cabe recordar que el cotejo tuvo una alta temperatura entre los protagonistas, con constantes encontronazos y siendo Kiki el principal implicado del elenco galo. Bajo ese contexto, ni bien finalizó el compromiso, le negó el saludo y festejó en la cara de Orlando Gill, abriendo un nuevo episodio que generó el fuerte malestar de los guaraníes contra el delantero de elite.

Kylian Mbappé festejó delante de Orlando Gill en Francia – Paraguay. (Getty Images)

Lo cierto es que, en las últimas horas, la senadora paraguaya arremetió contra Kylian. “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo“, empezó en referencia a la nacionalidad de su padre. Inmediatamente después, Amarilla soltó: “Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo“.

No conforme con esas contundentes declaraciones, redobló la apuesta. “Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido“, sentenció sin titubear la política de la nación sudamericana. Y por último, antes de cerrar su discurso, manifestó: “Y eso que no soy fanática del fútbol…”

Celeste Amarilla, Senadora en Paraguay.

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La respuesta de Mbappé a Celeste Amarilla, Senadora de Paraguay

Como no podía ser de otra manera, Mbappé salió al cruce a través de su cuenta personal de X (ex Twitter) para contestar las frases agresivas que recibió. “Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición“, escribió Kylian.

Además, dentro del comunicado que emitió a través de la red social que más utiliza, agregó: “Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el talentoso atacante amplió su discurso al respecto. “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo“, completó en su mensaje abierto el máximo goleador de Francia en lo que va de la Copa del Mundo 2026, que pelea por su segundo trofeo de esta índole.

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