El fuerte descargo de la pareja de Marcelo Saracchi tras su dura salida de Boca: “Sacrificio que nadie ve”

El lateral uruguayo no era tenido en cuenta y se marchó desde Boca hacia Celtic, donde jugará a préstamo por un año.

Por Julián Mazzara

Marcelo Saracchi, ex jugador de Boca.
Después de varias idas y vueltas, Marcelo Saracchi se marchó desde Boca y continuará con su carrera en Europa, donde lucirá la camiseta de Celtic en el fútbol escocés. No tenía lugar bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, quien lo relegó luego del Mundial de Clubes, y ahora tendrá su segunda oportunidad en el Viejo Continente.

Tuvo la posibilidad de recalar en Independiente, pero desde Avellaneda no aceptaron las condiciones que impuso el Xeneize para dejar salir al lateral uruguayo, algo que sí hizo el conjunto de la ciudad de Glasgow. Pero luego de que se tomara un vuelo para desembarcar en uno de los cuatro países que conforman al Reino Unido, apareció el posteo en Instagram de Luciana Jarque, la pareja del nacido en Paysandú.

“Las rachas malas no duran para siempre, y como familia siempre te vamos a seguir en esta carrera que a veces es tan cruel y lleva tanto sacrificio que nadie ve. Te amamos, Pepe”, escribió la pareja del ex River, RB Leipzig y Galatasaray. Minutos más tarde, el futbolista compartió dicho posteo y le mostró gratitud a su familia: “Gracias, amor. ¡Los amo!”, respondió.

El posteo de la pareja de Marcelo Saracchi en Instagram.

¿Cómo se dio el arribo de Marcelo Saracchi a Celtic?

Luego de quedar completamente relegado en Boca, los directivos aceptaron que Marcelo Saracchiemigrara hacia Celtic antes del cierre del mercado de pases. La opieración se produjo por medio de un préstamo con cargo pero sin opción de compra.

A raíz de esta postura que tomó Juan Román Riquelme, a mediados de 2026 deberá regresar a Brandsen 805, debido a que el lateral uruguayo posee contrato con el Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2027.

Los números de Marcelo Saracchi en Boca

Marcelo Saracchi le puso fin a su ciclo en Boca luego de dos años. Llegó en agosto de 2023, disputó 52 partidos y marcó cuatro goles. La última vez que sumó minutos fue en el Mundial de Clubes, previo a que Miguel Ángel Russo le comunicara su decisión de no tenerlo más en cuenta.

