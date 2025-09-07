Fue criticado por los hinchas de Boca y ahora recordó su paso por el club: “Muy bueno”

A fines de 2017, con el objetivo de armarse de la mejor manera para la Copa Libertadores del año siguiente, Boca sorprendió en el mercado de pases y cerró la llegada de Julio Buffarini, el lateral derecho que se desempeñaba en San Pablo de Brasil, y que había sido convocado para la Selección Argentina.

Durante los tres años y medio que permaneció en el club, el ex Talleres de Córdoba alternó buenos y malos momentos en el campo de juego, por lo que recibió críticas por parte de los hinchas. Lo mismo pasó cuando decidió marcharse de la institución con polémicas por un cruce con los dirigentes.

Tiempo después de esta experiencia en el Xeneize, el hoy jugador de Rampla Juniors de Uruguay habló en una entrevista con el streamer Thiago Álvarez Rico, en donde se refirió a su paso por el elenco de la Ribera y reconoció que el mismo fue bueno, a pesar de no ganar la Libertadores.

Julio Buffarini en su paso por Boca.

“Siento que mi paso por Boca fue muy bueno. En el Mundo Boca en lo único que se piensa es en la Copa Libertadores. Me tocó llegar a la final, lamentablemente la perdimos, después llegamos a dos semis más. Creo que en 3 años y medio, y con 4 meses de pandemia, el balance fue positivo”, fundamentó el lateral derecho.

Además, explicó cómo vivió el mundo Boca: “Vas a entrenar, terminás y hay gente que te está esperando. Vas a un supermercado y hay gente que te reconoce. Vas a un restaurante y tenés que ver la hora que te vas. Tenés que ver qué día vas, como saliste el fin de semana y eso es el mundo Boca. No es que lo sufrí, porque siempre fui perfil bajo y eso la gente lo reconoce mucho”.

Los números de Julio Buffarini en Boca

Durante las tres temporadas y media con la camiseta del elenco de la Ribera, el lateral derecho disputó un total de 107 partidos, en los que convirtió dos goles y aportó tres asistencias. Además, recibió 21 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 7.529 minutos en cancha.

En cuanto al palmarés que consiguió en el club, Buffarini se consagró campeón de cinco títulos locales: Superliga 2017/18 y 2019/20, Copa Argentina 2019, Copa de la Liga Profesional 2019/20 y Supercopa Argentina 2019.

