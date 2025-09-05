Jorge Almirón desmintió un viejo rumor ligado a Riquelme en Boca: “Jamás”

Jorge Almirón dejó hace menos de un mes el entrenador de Colo Colo, club que le había abierto las puertas en 2024 tras su salida de Boca como subcampeón de la Copa Libertadores y con el que llegó a conquistar un título de Primera División en Chile.

Mientras recupera energías para evaluar y afrontar nuevos desafíos, después de varios días de silencio, el entrenador concedió una entrevista a Deportv en la que explicó que había recurrido al mismo método tras dejar El Xeneize, porque nunca se sitió cómodo hablando de más. Fue entonces que recordó cómo le llegó la oportunidad de dirigir a uno de los gigantes del fútbol argentino, después de experiencias que no habían sido del todo buenas ni en su último paso por Lanús ni en el Elche de España.

“Fue una sorpresa mi llegada. Tenía otras posibilidades de trabajar en México y Estados Unidos, pero pude tener una charla y se decidió que fuera el entrenador. Me llamó Román, me junté, charlamos y se dio la posibilidad. Me sorprendió el llamado. Sorprende, pero sentía que estaba bien“, reveló sobre aquella primera comunicación con Riquelme.

Aunque no consiguió títulos con El Xeneize, durante su ciclo se generó una gran ilusión a lo largo de todo 2023 con la posibilidad de conquistar la tan ansiada séptima Copa Libertadores, título que al club se le niega desde 2007. Con gran eficacia en las definiciones por penales y Sergio Romero como gran figura en ese plano, el equipo logró avanzar hasta la final, en la que terminó cayendo 2-1 ante Fluminense en el Maracaná.

“Boca no es un club fácil. Cuando uno llega de afuera, tenés que acostumbrarte rápido. Las cámaras siempre te están siguiendo, te tenés que cuidar de todo lo que decís”, le dijo Almirón a Deportv. Sin embargo, desestimó un viejo rumor sobre la influencia de Juan Román Riquelme en las decisiones de los entrenadores que se desempeñan con el primer equipo.

“Nunca me sugirió nada ni me armó el equipo (Riquelme). Trabajé con total libertad. Tampoco Cascini, ni Chelo (Delgado) se metieron jamás. Todo fue mío. Los aciertos y los errores. Cuando llegué se hablaba mucho del Consejo, de la toma de decisiones, pero no. Disfruté muchísimo del día a día”, explicó.

Los números de Almirón en Boca

En los 209 días que duró su trabajo como entrenador de Boca, Jorge Almirón dirigió 43 partidos en los que cosechó 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas, siendo lo más destacado de su gestión la campaña que lo llevó a ser finalista de la Copa Libertadores.

Tuvo una racha de 12 partidos invicto, pero también más derrotas que victorias jugando en condición de visitante y números negativos en los Superclásicos ante River, saliendo derrotado en los dos que disputó.

