Llegó a Boca por 3,5 millones, es clave para Russo y podría disputar el Mundial 2026 al igual que Leandro Paredes

Es casi un hecho que Boca tendrá presencia en el próximo campeonato del mundo. A menos de que ocurra algún imponderable, Leandro Paredes formará parte de la Selección Argentina y buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

De cara a lo que será la competencia a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, durante las últimas horas se conoció que Gustavo Alfaro sigue de cerca a Milton Giménez, quien está tramitando la nacionalización paraguaya y así poder ser citado al seleccionado que lidera el ex entrenador del Xeneize y Huracán.

El delantero de 29 años no es el único apuntado por Lechuga para la delegación que quiere conformar y llevar al Mundial 2026, ya que también está siguiendo los pasos de Ayrton Costa, el defensor que llegó a Brandsen 805 a cambio de 3,5 millones de dólares desde Royal Antwerp, de Bélgica, y se transformó en una pieza clave para Miguel Ángel Russo.

Por el momento, Costa no comenzó con los trámites, pero no lo descarta ya que tiene familiares paraguayos y la presencia de Alfaro en el seleccionado hace que más de uno se ilusione. Por eso mismo, está pendiente de un llamado por parte del entrenador para formar parte de la Albirroja en la competencia más importante del mundo.

Ayrton Costa, defensor de Boca. (Foto: Prensa Boca)

Ayrton Costa terminó con el temor en Boca

Después de lo que fue el partido contra Aldosivi, el defensor terminó con muchísimos dolores y generó una enorme preocupación dentro del mundo Boca, ya que venía de dos meses sin jugar producto de un desgarro sufrido ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes.

A lo largo de los últimos días, Ayrton Costa se entrenó junto a sus compañeros y sin molestias, por lo que estará a disposición del cuerpo técnico de cara a lo que será la visita al Gigante de Arroyito, el domingo 14 de septiembre, para enfrentar a Rosario Central.

