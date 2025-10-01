Ganó 8 títulos en Europa, jugó dos mundiales y aseguraron que “se va a retirar en Boca”

El mercado de pases todavía no empezó, pero los directivos de diferentes clubes están comenzando a buscar refuerzos para lo que será el próximo año. Uno de ellos es Boca, más allá de que la prioridad pasa por la salud de Miguel Ángel Russo.

De la mano de Juan Román Riquelme llegaron jugadores como Edinson Cavani y Leandro Paredes, quien retornó al club de sus amores luego de 12 años en Europa. Pero no sería el único que disputó un Mundial (estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022) que se pondría la camiseta azul y oro.

Hace tiempo que Lucas Torreira manifiesta que desea jugar en Boca, como así también que Galatasaray será su último club en el Viejo Continente. Pero ahora, el periodista Augusto César reveló en ESPN que el campeón con Arsenal, Atlético de Madrid y también con el club turco, con el que conquistó cinco de los ocho títulos que posee, llegará a Brandsen 805 para colgar sus botines.

“Puedo decir que Torreira se va a retirar en Boca“, sostuvo la fuente citada en Equipo F para sorprender a todos con la medida que tomó el oriundo de Fray Bentos, quien posee contrato con los turcos hasta el 30 de junio de 2028. Un dato a destacar es que, cuando eso ocurra, ya habrá cumplido 32 años y, de no sufrir ninguna lesión importante, llegará vigente.

Lucas Torreira, jugador de Galatasaray. (Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Lucas Torreira afirmó que quiere jugar en Boca reiteradas ocasiones

El mediocampista uruguayo es un reconocido fanático de Boca y siempre que puede lo manifiesta, así como también expresa que quiere ser futbolista xeneize en algún momento de su carrera.

Publicidad

Publicidad

En sus últimas declaraciones al respecto, Torreira señaló: “Tengo claro que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero ir a Boca no de muy grande porque miro mucho el fútbol argentino y las redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es muy grande y todo el mundo está pendiente del club, por lo que todo el tiempo tenés que estar de la mejor manera”.

Además, añadió: “Este tiempo que me queda estar en Europa me estaré preparando para ese desafío, que considero que será el desafío más importante de mi vida. No quiero pasar por vende humo ni pasar por eso, pero yo me muero por jugar en Boca. Es la verdad. Soy muy honesto y cada vez que me toca hablar lo hago con mucha naturalidad y expreso mi sentimiento porque ya aprendí que en esto del fútbol hay que manejarse con sentimientos y con la verdad”.

ver también ¿Miguel Ángel Russo no dirige más a Boca?

ver también Con dos cambios, la posible formación que Claudio Úbeda evalúa para que Boca reciba a Newell's

Por último sobre el tema, reveló charlas que ya ha tenido con Riquelme y con Edinson Cavani: “Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román, soy muy amigo de Edi también. Hemos tenido nuestras charlas y pensando un montón y hablando, pero también entiendo la realidad del club, del país y mi realidad, que hoy soy parte del Galatasaray”.

Publicidad

Publicidad