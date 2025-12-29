El calvario de Lucas Ocampos en México: tras su fractura sufre un impresionable síntoma

La estadía de Lucas Ocampos en el fútbol mexicano parece estar marcada por una malaria que no lo deja en paz. Este domingo 28 de diciembre, Rayados de Monterrey confirmó a través de un comunicado oficial que el atacante surgido de River sufrió una parálisis facial en el lado izquierdo, aparentemente de origen viral.

Por este motivo, el futbolista de 31 años deberá realizar un reposo absoluto de siete días, quedando marginado del tramo final de la pretemporada que se encuentra realizando el plantel comandado por el entrenador español Domènec Torrent Font, mientras aguarda una nueva evaluación médica que determine su regreso.

Este nuevo contratiempo se suma a una lista interminable de padecimientos desde que aterrizó al conjunto mexicano en septiembre del 2024. Ocampos llegó con el cartel de figura desde el Sevilla para conquistar títulos, pero la suerte le viene siendo esquiva. Por eso, ahora el objetivo está en que se recupere y pueda alinearse en el objetivo colectivo que es Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Incluso los antecedentes inmediatos son los que marcan una actualidad cuanto menos preocupante. Es que hace apenas un mes, Ocampos se quedó afuera de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 tras un llamativo accidente en monopatín en el barrio en donde se encuentra su residencia, al quedarse sin batería en su automóvil eléctrico.

La publicación de Lucas Ocampos tras conocerse su caso.

Tras intentar asistir a una de sus hijas que había sufrido una caída en su clase de equitación, en el apuro perdió el control del vehículo, derrapó en una pendiente y cayó sobre el pavimento. Como resultado: una fractura de muñeca y un fortísimo golpe en la cara que lo mantuvo dos meses inactivo, obligándolo a ver desde la tribuna cómo su equipo perdía en las instancias decisivas del campeonato mexicano.

Publicidad

Publicidad

Parte médico de los Rayados de Monterrey sobre Lucas Ocampos

ver también Ex River y Selección Argentina sufrió grave accidente doméstico y se perderá la Liguilla

ver también Al Turco Mohamed lo tildaron de barrabrava en México y salió al cruce: ”Que venga a ver si tiene huevos”

”El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial en la zona izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normalizar la conducta terapéutica. El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada”.

En síntesis

Lucas Ocampos fue diagnosticado con parálisis facial izquierda de origen viral el 28 de diciembre.

El club Rayados de Monterrey confirmó que el futbolista de 31 años guardará reposo absoluto.

El exjugador de River sufrió previamente una fractura de muñeca tras un accidente en monopatín.