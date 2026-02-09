Es tendencia:
Boca Juniors

El cambio de planes de Claudio Úbeda para revertir la situación en Boca tras la derrota ante Vélez

Con la obligación de mejorar el rendimiento mostrado en Liniers, el DT Xeneize no anduvo con titubeos y modificó la planificación de la semana.

Por Bruno Carbajo

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
La dura derrota recibida en Liniers a manos de Vélez dejó a Boca con más dudas que certezas. Una vez más, el equipo mostró una pálida imagen jugando de visitante, a la que le sumó falta de rebeldía ante la adversidad. Ya con dos caídas en cuatro partidos disputados, la irregularidad dejó en capilla también a Claudio Úbeda, quien sabe que el tiempo apremia y este lunes tomó cartas en el asunto.

La relación con el hincha se remonta ganando, mostrando actitud“, sentenció el DT en conferencia de prensa. Y el objetivo ya se puso en marcha con un cambio de logística que deja en claro la necesidad de mejorar. En un principio, el plantel tenía pautado reencontrarse el martes en el Predio de Ezeiza para encarar la semana de entrenamiento. Pero lo ocurrido en el Amalfitani modificó el panorama.

En un simple gesto que puede interpretarse como un tirón de orejas, el cuerpo técnico dio marcha atrás con la planificación de la semana y canceló el día libre. ¿Entonces? La actividad en Boca se reactivará este lunes por la tarde, sin tiempo de descanso y con la intención de clavar la mirada en el próximo duelo ante Platense (domingo a las 19.30) para pasar rápido la página.

Claudio Úbeda, durante la preocupante derrota de Boca ante Vélez.

Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera. Nos faltó más juego, más intención de ataque“, soltó el Sifón post partido. Un análisis que se ratifica en su cambio de planes.

Y ante los micrófonos anticipó lo que puede ser el mensaje que intente transmitir puertas adentro: “Hay que ganar el próximo partido en casa y repetir la celda de fines del año pasado, donde tuvimos victorias todos los fines de semana. Es la forma de solucionar situaciones complejas“. La búsqueda se pone en marcha de manera anticipada.

La señal del fixture a la que Úbeda debe aferrarse

Con mucho trabajo por delante, la mejor noticia que tiene Úbeda para encontrar soluciones se encuentra en el fixture: los próximos tres partidos los disputará en La Bombonera (vs. Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza), donde suele ganar sin sufrir, aunque con lo justo.

Puede tratarse de un pequeño guiño del destino. Lo cierto es que el DT deberá aprovecharlo para recuperar la confianza de sus dirigidos y afrontar los duelos fuera de casa con otro semblamente. Eso recién ocurrirá en la primera semana de marzo (miércoles 4), cuando enfrente a Lanús en La Fortaleza.

Datos clave

  • Claudio Úbeda canceló el día libre del plantel tras la derrota ante Vélez y citó a los jugadores para entrenar este lunes por la tarde.
  • El cuerpo técnico busca revertir la imagen del equipo, que suma dos derrotas en cuatro partidos en el inicio del Torneo Apertura.
  • El próximo compromiso de Boca será ante Platense, el domingo a las 19:30, en condición de local.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

