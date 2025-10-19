Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Indio Solari habló como hincha de Boca: “Juan Román Riquelme es inteligente y honesto”

Uno de los artistas más populares del país reveló cómo es su relación con el presidente del Xeneize, a quien admira y respeta.

Por Lautaro Toschi

Indio Solari y Riquelme
© @indiosolarioficial - GettyIndio Solari y Riquelme

Juan Román Riquelme tomó la decisión de tener relevancia en la vida política de Boca en 2019. En aquella oportunidad fue vicepresidente de Jorge Amor Ameal, mientras que para 2023 fue por más y se convirtió en presidente. A partir de allí, comenzaron las críticas, pero también las defensas más firmes por parte de los que lo quieren. Claro está, que lo que antes era un amor unánime, ahora pasó a estar dividido.

Quien respaldó con firmeza a Riquelme fue Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como Indio y reconocido hincha de Boca. En diálogo con Futurock, el artista más convocante de la historia argentina afirmó: “Román es alguien a quien quiero mucho, es un tipo con código y a mí no me asustan los códigos. Me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo inteligente y honesto”.

Carlos Solari. (Foto: @indiosolarioficial).

Carlos Solari. (Foto: @indiosolarioficial).

Además, agregó: “De pronto no sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club me parece que está haciendo lo correcto“.

Solari y la elección de Russo como entrenador

Indio también se refirió a la elección de Miguel Ángel Russo como entrenador: “Quizás se le va la mano -pienso yo, no tiene ningún otro valor- que haga cosas gigantes en función del código. De pronto me estoy metiendo en un embrollo… El asunto del director técnico, le ofreció ese lugar desde muchos lugares de su corazón”.

Así fueron los homenajes de los hinchas de Boca, Riquelme y los jugadores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

ver también

Así fueron los homenajes de los hinchas de Boca, Riquelme y los jugadores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

“Quizás ya no con una confianza plena en el técnico, porque las cosas no están saliendo bien y Boca es una caldera, como cualquier equipo grande, y me pareció que Russo no estaba en condiciones. Estaba para el festejo pero no para hacerse cargo. Estoy hablando en términos futbolísticos, no en otros términos”, completó el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Publicidad
Los hinchas de Boca apuntaron contra River: el fuerte reclamo a los jugadores

ver también

Los hinchas de Boca apuntaron contra River: el fuerte reclamo a los jugadores

Rodrigo Battaglia estalló contra el arbitraje tras la derrota de Boca ante Belgrano: “Es raro”

ver también

Rodrigo Battaglia estalló contra el arbitraje tras la derrota de Boca ante Belgrano: “Es raro”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Marruecos por la final del Mundial de Chile Sub 20
Mundial Sub 20

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Marruecos por la final del Mundial de Chile Sub 20

El plan de Lionel Scaloni para que Franco Mastantuono no pierda la titularidad en el Real Madrid
Selección Argentina

El plan de Lionel Scaloni para que Franco Mastantuono no pierda la titularidad en el Real Madrid

Los hinchas de Boca apuntaron contra River: el fuerte reclamo a los jugadores
Boca Juniors

Los hinchas de Boca apuntaron contra River: el fuerte reclamo a los jugadores

Battaglia apuntó contra Dóvalo tras la derrota: "Es raro"
Boca Juniors

Battaglia apuntó contra Dóvalo tras la derrota: "Es raro"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo