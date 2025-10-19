Indio Solari habló como hincha de Boca: “Juan Román Riquelme es inteligente y honesto”

Juan Román Riquelme tomó la decisión de tener relevancia en la vida política de Boca en 2019. En aquella oportunidad fue vicepresidente de Jorge Amor Ameal, mientras que para 2023 fue por más y se convirtió en presidente. A partir de allí, comenzaron las críticas, pero también las defensas más firmes por parte de los que lo quieren. Claro está, que lo que antes era un amor unánime, ahora pasó a estar dividido.

Quien respaldó con firmeza a Riquelme fue Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como Indio y reconocido hincha de Boca. En diálogo con Futurock, el artista más convocante de la historia argentina afirmó: “Román es alguien a quien quiero mucho, es un tipo con código y a mí no me asustan los códigos. Me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo inteligente y honesto”.

Carlos Solari. (Foto: @indiosolarioficial).

Además, agregó: “De pronto no sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club me parece que está haciendo lo correcto“.

Solari y la elección de Russo como entrenador

Indio también se refirió a la elección de Miguel Ángel Russo como entrenador: “Quizás se le va la mano -pienso yo, no tiene ningún otro valor- que haga cosas gigantes en función del código. De pronto me estoy metiendo en un embrollo… El asunto del director técnico, le ofreció ese lugar desde muchos lugares de su corazón”.

“Quizás ya no con una confianza plena en el técnico, porque las cosas no están saliendo bien y Boca es una caldera, como cualquier equipo grande, y me pareció que Russo no estaba en condiciones. Estaba para el festejo pero no para hacerse cargo. Estoy hablando en términos futbolísticos, no en otros términos”, completó el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

