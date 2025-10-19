Los hinchas de Boca apuntaron contra River: el fuerte reclamo a los jugadores

Tras un comienzo complicado en el semestre, Boca encontró los resultados, mejoró en el juego de la mano de Leandro Paredes, pero nunca pudo encontrar una regularidad y por eso hubo algunos altibajos. El pasado sábado, el equipo de Claudio Úbeda recibió a Belgrano en La Bombonera y cayó por 2 a 1 en una jornada que estuvo marcada por la emoción producto del homenaje de los hinchas y jugadores a Miguel Ángel Russo, quien perdió la vida el pasado 8 de octubre.

Una vez que terminó el partido ante Belgrano, La Bombonera habló y dejó un mensaje firma: ganar el Superclásico. Mientras los jugadores se retiraban rumbo al vestuario, desde las tribunas bajó el clásico canto: “Ponga huevo, huevo el Xeneize, ponga huevo sin cesar, contra River cueste lo que cueste, contra River tenemos que ganar”.

¿Cuándo se jugará el Superclásico del fútbol argentino?

El canto de los hinchas de Boca fue en vísperas de un Superclásico que se disputará el domingo 9 de noviembre en La Bombonera. Si bien faltan tres semanas y los de Claudio Úbeda jugarán dos partidos en el medio, la canción surgió porque fue el último partido del equipo de la Ribera en condición de local antes de jugar contra los de Gallardo.

Un duelo clave para la tabla anual

El Superclásico no solamente tendrá la importancia que tiene un partido de esas características por sí solo, sino que tendrá un condimento extra y es que será el anteúltimo antes del cierre de la temporada regular que se defina cómo queda la tabla anual, la que da cupo a las copas internacionales. Actualmente, Boca -que tiene un partido menos- se encuentra en la cuarta posición con 50 puntos, dos menos que River que está segundo.

Qué se le viene a Boca antes de enfrentar a River

Antes de jugar el Superclásico, Boca tendrá dos partidos en condición de visitante: el próximo lunes 27 de octubre se verá las caras ante Barracas Central en el duelo postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Por otro lado, el fin de semana del 2 de noviembre tendrá que visitar a Estudiantes en La Plata.

