Boca perdió frente a Belgrano en La Bombonera, donde hubo una jornada muy emotiva, por lo que fue el primer partido posterior al fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Los dirigidos por Claudio Úbeda sufrieron un desconcierto y en pocos minutos estaban dos goles abajo en el marcador, y si bien el descuento llegó rápido, no lograron remontar el marcador.

Luego de lo que fue la caída, Rodrigo Battaglia se mostró muy molesto por lo que fue el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien con dos fallos muy claros, se vieron perjudicados pese al buen primer tiempo que hicieron: “No hizo un buen arbitraje, no me tiembla en decirlo porque son seres humanos y se pueden equivocar”, indicó en primera instancia.

En diálogo con El Canal de Boca, el futbolista de 34 años amplió su respuesta y justificó por qué motivo consideró que la actuación del colegiado no fue buena: “Hubo jugadas que fueron muy dudosas. Por el penal, el partido estuvo parado 7 minutos, el arquero se tiró muchas veces, estuvo más tiempo parado y solo adiciona 9 minutos, no sé cómo funciona esa regla. Estamos con mucha bronca“, exclamó.

A lo largo del tiempo de juego, Battaglia le reclamó mucho a Dóvalo, de quien sostuvo que “tampoco hay diálogo, le pregunté varias cosas y me dijo ‘no respondo’, es raro, no sabés qué hacer, en ningún momento le faltamos el respeto”.

Rodrigo Battaglia, defensor de Boca. (Getty Images)

Boca ya piensa en el Superclásico

El plantel de Boca, poco a poco, comienza a palpitar el Superclásico frente a River, el cual se disputaría el domingo 9 de noviembre. Si bien resta la confirmación oficial por parte de la AFA, la fecha estaría designada.

“Sabemos que es un partido especial el Superclásico, agradecemos a la gente y les decimos que vamos a defender esta camiseta a morir“, manifestó Rodrigo Battaglia para referirse a lo que se vendrá ante el Millonario.

