Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Rodrigo Battaglia estalló contra el arbitraje tras la derrota de Boca ante Belgrano: “Es raro”

El defensor de Boca cuestionó la labor del árbitro que impartió justicia en lo que fue la derrota frente a Belgrano.

Por Julián Mazzara

Pablo Dóvalo, el árbitro de Boca vs. Belgrano, fue muy cuestionado por su labor.
© Getty ImagesPablo Dóvalo, el árbitro de Boca vs. Belgrano, fue muy cuestionado por su labor.

Boca perdió frente a Belgrano en La Bombonera, donde hubo una jornada muy emotiva, por lo que fue el primer partido posterior al fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Los dirigidos por Claudio Úbeda sufrieron un desconcierto y en pocos minutos estaban dos goles abajo en el marcador, y si bien el descuento llegó rápido, no lograron remontar el marcador.

Luego de lo que fue la caída, Rodrigo Battaglia se mostró muy molesto por lo que fue el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien con dos fallos muy claros, se vieron perjudicados pese al buen primer tiempo que hicieron: “No hizo un buen arbitraje, no me tiembla en decirlo porque son seres humanos y se pueden equivocar”, indicó en primera instancia.

En diálogo con El Canal de Boca, el futbolista de 34 años amplió su respuesta y justificó por qué motivo consideró que la actuación del colegiado no fue buena: “Hubo jugadas que fueron muy dudosas. Por el penal, el partido estuvo parado 7 minutos, el arquero se tiró muchas veces, estuvo más tiempo parado y solo adiciona 9 minutos, no sé cómo funciona esa regla. Estamos con mucha bronca“, exclamó.

A lo largo del tiempo de juego, Battaglia le reclamó mucho a Dóvalo, de quien sostuvo que “tampoco hay diálogo, le pregunté varias cosas y me dijo ‘no respondo’, es raro, no sabés qué hacer, en ningún momento le faltamos el respeto”.

Rodrigo Battaglia, defensor de Boca. (Getty Images)

Rodrigo Battaglia, defensor de Boca. (Getty Images)

Boca ya piensa en el Superclásico

El plantel de Boca, poco a poco, comienza a palpitar el Superclásico frente a River, el cual se disputaría el domingo 9 de noviembre. Si bien resta la confirmación oficial por parte de la AFA, la fecha estaría designada.

Publicidad

“Sabemos que es un partido especial el Superclásico, agradecemos a la gente y les decimos que vamos a defender esta camiseta a morir“, manifestó Rodrigo Battaglia para referirse a lo que se vendrá ante el Millonario.

Un solo aprobado: los puntajes de Boca, jugador por jugador, en la derrota ante Belgrano

ver también

Un solo aprobado: los puntajes de Boca, jugador por jugador, en la derrota ante Belgrano

Tras la derrota ante Belgrano, los hinchas de Boca explotaron contra dos titulares: “No tienen la calidad necesaria”

ver también

Tras la derrota ante Belgrano, los hinchas de Boca explotaron contra dos titulares: “No tienen la calidad necesaria”

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Rodrigo Battaglia reveló que no disfrutó su comienzo en Boca: "Fue abrumador"
Boca Juniors

Rodrigo Battaglia reveló que no disfrutó su comienzo en Boca: "Fue abrumador"

Russo recuperó a Battaglia para visitar a Aldosivi
Boca Juniors

Russo recuperó a Battaglia para visitar a Aldosivi

Boca hoy: Taborda vendido por 5 millones, Battaglia con molestias, el plan de Russo con Ander Herrera y más
Boca Juniors

Boca hoy: Taborda vendido por 5 millones, Battaglia con molestias, el plan de Russo con Ander Herrera y más

Quién es el árbitro de Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial de Chile Sub 20
Mundial Sub 20

Quién es el árbitro de Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial de Chile Sub 20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo