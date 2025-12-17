Vuelve el FIFA: será exclusivo de Netflix y saldrá para el Mundial 2026

Lanzado en septiembre del 2022, el FIFA 23 fue la última entrega de la legendaria saga de videojuegos de fútbol de EA Sports bajo la marca FIFA y casi 30 años de historia. Desde entonces, EA Sports ha continuado el legado con sus títulos EA FC 24 y EA FC 25 y hoy llegó el momento de que FIFA diera a conocer su primer juego oficial tras el fin de dicho vínculo.

Este miércoles 17 de diciembre se anunció el regreso del FIFA, que será desarrollado por Netflix Games con el estudio Delphi Interactive a cargo del desarrollo y la publicación del mismo. El objetivo será tenerlo listo para el Mundial 2026 y que sea propiedad exclusiva de Netflix Games, la plataforma de juegos de Netflix.

Vuelve el FIFA, pero de la mano de Netflix Games.

La plataforma ya cuenta con títulos importantes como Farming Simulator, WWE 2K25, Red Dead Redemption, Football Manager, Street Fighter y decenas de juegos más, y es exclusiva para los suscriptores de Netflix. Eso sí, todos los juegos son gratuitos para los miembros.

“Este verano, mientras el mundo se une para celebrar el Mundial 2026, los fanáticos podrán jugar el nuevo y reimaginado FIFA, un juego de simulación de fútbol exclusivo para Netflix Games”, expresa el comunicado compartido por la plataforma de streaming.

FIFA 23 fue el último juego con EA Sports y ahora Netflix promete “reimaginar” la saga.

“FIFA está emocionada de colaborar con Netflix Games y Delphi Interactive de cara al Mundial 2026. Esta colaboración es un punto clave en el compromiso de FIFA con la innovación del fútbol en el gaming, y aspira a llegar a miles de millones de fanáticos de todas las edades y en todo el mundo”, afirmó Gianni Infantino, Presidente de FIFA.

“Redefiniremos la noción de los juegos de simulación. Nuestro juego reimaginado realmente marca el inicio de una nueva era en el fútbol digital, estará disponible gratis para todos los suscriptores de Netflix y será un paso histórico para FIFA”, completó.

Si bien este es el primer juego oficial anunciado por la FIFA tras la ruptura con EA Sports, es importante notar que se trata de un título para móviles dentro de una suscripción de streaming. Es difícil de precisar, pero es muy probable que este no sea el juego de simulación “AAA” principal para consolas que sirva de rival para el EA FC.

Datos clave