Desde su retiro como futbolista profesional, Israel Damonte inició su carrera como entrenador en Primera División, con pasos por Huracán, Arsenal, Sarmiento de Junín, en donde dejó un gran ciclo y Colón de Santa Fe, con quien perdió la categoría en 2023 tras caer en el desempate ante Gimnasia de La Plata.

En una entrevista con el medio partidario “En Boca de Todos”, el DT que se encuentra en libertad de acción tras su paso por el Kiwi de Junín, equipo del que se marchó en octubre del año pasado, Damonte reveló que sueña con dirigir a Boca en un futuro y que se prepara para eso.

“Yo te soy sincero, yo me preparo todos los días a dirigir Real Madrid y Boca es el Real Madrid hoy, son clubes que para mí son los más grandes de Argentina y del mundo están entre los clubes más grandes del mundo entonces a lo que voy es un club que a quién no le gustaría jugar o dirigirlo. Obviamente…”, continuó.

Y agregó que habló de este tema con Gustavo Alfaro: “Esto es como todo, mirá. Yo lo hablaba una vez con Gustavo Alfaro y él me decía que Boca es una selección, pero todos los días, y en cambio cuando vas a alguna selección, es cuando vienen los jugadores esa semana, que se paraliza el país y es una locura. Ahora, Boca es eso todos los días”.

Además, en esta conversación, el entrenador desmintió los rumores que viralizaron tiempo atrás en las redes sociales, que afirmaban que Marcelo Delgado lo tenía en carpeta para ofrecerle el cargo de mánager de Boca, algo que nunca sucedió.

La admiración de Damonte a Gallardo

En su rol como entrenador, Damonte destacó en más de una oportunidad al Muñeco por el trabajo que realizó en River. En 2022, lo bancó públicamente cuando no consiguió los resultados esperados. “Más allá de algunos momentos y de los resultados que quizás no se le han dado, para mí el mejor sigue siendo Gallardo. Es el mejor más allá de que el equipo no tiene el funcionamiento que él quiere, pero lo sigue demostrando año tras año y eso es importante“, respondió.

Además, en su momento explicó que en 2011 lo llamó para sumarlo a Nacional de Uruguay como refuerzo, por lo que rechazó una oferta para ser futbolista de la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli. “Tuve la posibilidad de ir a la U de Sampaoli, pero me llamó Gallardo y no dudé”, tiró.

